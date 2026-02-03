CANAL RCN
Deportes

Nacional agotó sus boletas para el superclásico contra Millonarios por Sudamericana

No habrá una silla vacía en el Atanasio Girardot para lo que será el partido frente a Millonarios por Copa Sudamericana.

Atlético Nacional
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 02 de 2026
06:02 p. m.
El fútbol colombiano vivirá este miércoles 4 de marzo una noche de alto voltaje. Atlético Nacional y Millonarios se enfrentarán a partido único por la fase previa de la Copa Sudamericana, en un duelo que no solo tiene tintes de superclásico, sino que además definirá cuál de los dos gigantes avanzará a la fase de grupos del certamen continental.

La expectativa es total en Medellín. El escenario del compromiso, el Estadio Atanasio Girardot, lucirá completamente lleno. Este lunes, la oficina de prensa del club antioqueño confirmó de manera oficial que la boletería está totalmente agotada, por lo que no habrá una sola silla disponible para uno de los partidos más atractivos del semestre en el país.

Un superclásico con premio internacional

El formato a partido único eleva la tensión competitiva. No hay margen para el error ni posibilidad de revancha inmediata: el ganador asegurará su cupo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, mientras que el perdedor quedará eliminado del plano internacional en este primer semestre del año.

Atlético Nacional buscará hacerse fuerte en casa, respaldado por un estadio colmado que promete empujar desde el primer minuto. Millonarios, por su parte, asume el reto de competir en territorio adverso, con la experiencia de un plantel acostumbrado a escenarios de alta exigencia y a instancias definitivas.

La rivalidad histórica entre ambos clubes añade un ingrediente especial. Cada enfrentamiento entre verdolagas y embajadores trasciende la tabla y se convierte en un pulso de tradición, jerarquía y orgullo deportivo.

El Atanasio, escenario de una noche decisiva

La confirmación del lleno absoluto refleja la magnitud del compromiso. El Atanasio Girardot, uno de los estadios más emblemáticos del país, será el epicentro de una jornada que paralizará a buena parte de la afición futbolera nacional.

Desde la dirigencia de Nacional se hizo un llamado a los asistentes para vivir la fiesta en paz y respetar las normas establecidas por las autoridades. La logística contempla operativos especiales de seguridad y control en los accesos, con el fin de garantizar que el espectáculo se desarrolle con normalidad.

Con el cupo internacional en juego y el orgullo de dos instituciones históricas sobre la mesa, todo está dispuesto para un duelo que promete intensidad, emociones y un ambiente a la altura de las grandes noches continentales.

