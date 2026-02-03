Real Madrid cayó como local y se descolgó en la pelea por LaLiga: Barcelona se escapa

El Real Madrid sufrió un revés inesperado en casa al caer 1-0 frente al Getafe CF en el estadio Santiago Bernabéu, resultado que complica seriamente su aspiración al título de LaLiga. Con 26 jornadas disputadas, el conjunto blanco se mantiene segundo con 60 puntos, pero ahora observa cómo el FC Barcelona se distancia en el liderato con 64 unidades.

La derrota supone un paso atrás en un momento clave de la temporada. Cuando el campeonato entra en su recta decisiva, cada punto cobra un valor determinante, y el tropiezo en el Bernabéu no estaba en los cálculos de un equipo que buscaba presionar al líder.

Un gol que silenció el Bernabéu

El partido se resolvió con una acción de alta factura técnica. En el minuto 39, el delantero uruguayo Martín Satriano conectó una volea impecable desde fuera del área tras un balón dividido que surgió de un despeje aéreo entre Aurélien Tchouaméni y el también uruguayo Mauro Arambarri. El remate, potente y preciso, dejó sin opciones al arquero Thibaut Courtois.

Fue el segundo tanto del atacante en el fútbol español desde su llegada en condición de préstamo en enero, y bastó para inclinar la balanza a favor de un Getafe que volvió a exhibir su reputación de equipo ordenado y difícil de vulnerar cuando repliega líneas.

En el complemento, el Real Madrid adelantó metros y generó oportunidades claras, especialmente con remates de cabeza de Antonio Rüdiger y Rodrygo Goes. Sin embargo, la falta de contundencia y la sólida respuesta defensiva visitante impidieron el empate.

Sin Mbappé y con tensión en el cierre

La ausencia de Kylian Mbappé, quien se encuentra en París tratándose un esguince de rodilla, pesó en el frente ofensivo. El técnico Álvaro Arbeloa apostó de inicio por Gonzalo García acompañando a Vinícius Júnior, quien desperdició una opción clara en el primer tiempo ante el arquero David Soria.

El cierre del encuentro estuvo marcado por la tensión. En el tiempo añadido, el argentino Franco Mastantuono vio la tarjeta roja directa por protestar al árbitro, mientras que Adrián Liso, del Getafe, fue expulsado por doble amonestación.

Con doce jornadas por disputar, la diferencia de cuatro puntos mantiene la liga abierta, pero el margen de error se reduce. Además, el Real Madrid deberá recomponer sensaciones rápidamente, ya que en poco más de una semana recibirá al Manchester City en los octavos de final de la Liga de Campeones, un compromiso que exigirá su mejor versión.