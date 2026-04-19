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¡América de Cali le pasó por encima a Millonarios y volvió a moverse la tabla de posiciones! Así quedó

Los 'escarlatas' quedaron cerca de la clasificación, mientras que Millonarios se mantuvo fuera de los ocho.

Foto: @americadecali en Instagram.

Noticias RCN

abril 19 de 2026
10:29 p. m.
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Por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026 I, América de Cali enfrentó a Millonarios en el estadio Pascual Guerrero.

Los 'escarlatas' habían tenido un traspié vs. Cúcuta y necesitaban los tres puntos para seguirse acercando a la clasificación.

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Mientras tanto, tras empatar 1-1 en el clásico capitalino, Millonarios tenía que ganar para intentar estar en el grupo de los ocho.

Sin embargo, finalmente, América de Cali aprovechó su localía, sacó ventaja desde el primer tiempo y derrotó 3-1 a los 'albiazules'.

En video: América de Cali le ganó a Millonarios con estos goles

En el minuto 25, Rafael Carrascal cobró un tiro de esquina desde el costado izquierdo, Daniel Rosero le ganó en el salto a los defensas de Millonarios y, tras cabecear, venció al arquero Guillermo De Amores.

Además, en el minuto 38, América de Cali volvió a golpear a Millonarios por la misma vía.

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Rafael Carrascal cobró un tiro de esquina desde el costado derecho y Adrián Ramos cabeceó en el primer palo para decretar el 2-0.

Posteriormente, en el minuto 72, Josen Escobar se percató de que Jhon Murillo podía correr a espalda de la defensa de Millonarios, lo dejó mano a mano con un pase largo y, tras acelerar e ingresar al área, el venezolano definió hacia el costado derecho de Guillermo De Amores para el 3-0.

No obstante, antes del cierre del partido, exactamente en el minuto 84, Millonarios descontó por intermedio de Carlos Darwin Quintero.

Beckam Castro corrió a espaldas de los defensas 'escarlatas', eludió al arquero Jean Fernandes, pero en la definición el balón se estrelló en el palo. Sin embargo, Carlos Darwin cazó el rebote, le pegó de primera y acomodó el esférico en el ángulo de la mano izquierda.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 I tras la victoria de Millonarios vs. América de Cali

  1. Atlético Nacional: 37 puntos (+20).
  2. Pasto: 34 puntos (+6).
  3. Junior: 31 puntos (+6).
  4. Tolima: 30 puntos (+12).
  5. América de Cali: 27 puntos (+9).
  6. Once Caldas: 26 puntos (+7).
  7. Internacional de Bogotá: 25 puntos (-1).
  8. Independiente Santa Fe: 23 puntos (+4).
  9. Deportivo Cali: 23 puntos (+3).
  10. Bucaramanga: 22 puntos (+9).
  11. Millonarios: 22 puntos (+6).
  12. Águilas Doradas: 22 puntos (-6).
  13. Llaneros: 21 puntos (0).
  14. Medellín: 20 puntos (0).
  15. Fortaleza: 19 puntos (-4).
  16. Cúcuta: 15 puntos (-11).
  17. Alianza: 15 puntos (-14).
  18. Boyacá Chicó: 14 puntos (-14).
  19. Jaguares: 14 puntos (-15).
  20. Pereira: 7 puntos (-17).

 

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