¿Le alcanza a Millonarios? Los rivales que le faltan en el calendario

La presión no da tregua en Millonarios. A dos fechas del cierre del todos contra todos, el equipo bogotano enfrenta una recta final decisiva en la Liga BetPlay I-2026, con la obligación de sumar 6 puntos para no quedarse por fuera de los cuadrangulares.

La reciente caída 3-1 ante América de Cali no solo afectó en lo anímico, sino que lo relegó al puesto 11 con 22 puntos, en una tabla marcada por la paridad.

Con rivales directos como Independiente Santa Fe, Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga peleando por los mismos cupos, cualquier tropiezo puede ser definitivo. El margen de error es mínimo y el calendario no ofrece respiro para Millonarios.

¿Qué necesita Millonarios para clasificar a los cuadrangulares?

El panorama es claro: el equipo dirigido por Fabián Bustos debe ganar sus dos partidos restantes y esperar resultados de terceros. El primero será ante Deportes Tolima en El Campín, un rival históricamente incómodo incluso en Bogotá.

Tolima, además de su regularidad, suele competir bien en este tipo de escenarios. Luego, el cierre será frente a Alianza Valledupar, en una plaza compleja por el clima y las condiciones del terreno, factores que ya han complicado a varios equipos grandes en el torneo.

Millonarios se medirá a São Paulo por Copa Sudamericana

En medio de esta definición local aparece otro desafío de peso: el enfrentamiento ante São Paulo FC por la Copa Sudamericana. Este partido, programado entre las dos jornadas de Liga, obliga a una gestión estratégica de la nómina.

El cuerpo técnico deberá equilibrar cargas físicas, rotaciones y prioridades en un calendario apretado.

De esta manera, Millonarios no solo se juega la clasificación en Colombia, sino también su continuidad internacional. La exigencia es máxima y cada decisión puede inclinar la balanza en una semana que definirá buena parte de su temporada.