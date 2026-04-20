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¿Le alcanza a Millonarios? Los rivales que le faltan en el calendario

Millonarios enfrenta un calendario de alto riesgo: los dos partidos que le faltan por Liga BetPlay I-2026.

Millonarios
Foto: Millonarios

Noticias RCN

abril 20 de 2026
02:55 p. m.
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La presión no da tregua en Millonarios. A dos fechas del cierre del todos contra todos, el equipo bogotano enfrenta una recta final decisiva en la Liga BetPlay I-2026, con la obligación de sumar 6 puntos para no quedarse por fuera de los cuadrangulares.

La reciente caída 3-1 ante América de Cali no solo afectó en lo anímico, sino que lo relegó al puesto 11 con 22 puntos, en una tabla marcada por la paridad.

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Con rivales directos como Independiente Santa Fe, Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga peleando por los mismos cupos, cualquier tropiezo puede ser definitivo. El margen de error es mínimo y el calendario no ofrece respiro para Millonarios.

¿Qué necesita Millonarios para clasificar a los cuadrangulares?

El panorama es claro: el equipo dirigido por Fabián Bustos debe ganar sus dos partidos restantes y esperar resultados de terceros. El primero será ante Deportes Tolima en El Campín, un rival históricamente incómodo incluso en Bogotá.

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Tolima, además de su regularidad, suele competir bien en este tipo de escenarios. Luego, el cierre será frente a Alianza Valledupar, en una plaza compleja por el clima y las condiciones del terreno, factores que ya han complicado a varios equipos grandes en el torneo.

Millonarios se medirá a São Paulo por Copa Sudamericana

En medio de esta definición local aparece otro desafío de peso: el enfrentamiento ante São Paulo FC por la Copa Sudamericana. Este partido, programado entre las dos jornadas de Liga, obliga a una gestión estratégica de la nómina.

El cuerpo técnico deberá equilibrar cargas físicas, rotaciones y prioridades en un calendario apretado.

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De esta manera, Millonarios no solo se juega la clasificación en Colombia, sino también su continuidad internacional. La exigencia es máxima y cada decisión puede inclinar la balanza en una semana que definirá buena parte de su temporada.

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