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“Si alguien le quería ganar a Millonarios era yo”: David González

David González habló en rueda de prensa tras la victoria del América sobre Millonarios y esto dijo.

David González
Foto: @AmericadeCali

Noticias RCN

abril 20 de 2026
12:56 p. m.
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América de Cali firmó una victoria de peso al imponerse 3-1 sobre Millonarios en un compromiso que dejó varias lecturas, tanto en lo futbolístico como en lo emocional. El resultado no solo fortaleció las aspiraciones del conjunto escarlata en la competencia, sino que también tuvo un significado especial para su entrenador, David González, quien enfrentaba a su antiguo equipo en un duelo cargado de contexto.

Tras el pitazo final, el técnico compareció en rueda de prensa y dejó declaraciones que reflejaron su compromiso con el proyecto actual y la carga emocional que implicaba el encuentro. Aunque intentó restarle protagonismo al pasado, fue claro al admitir que existía un deseo particular por quedarse con el triunfo ante Millonarios.

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Un triunfo con sabor especial desde el banquillo

David González fue directo al referirse a lo que representaba este partido para él, dejando una frase que rápidamente captó la atención: “No tiene nada que ver que haya sido contra Millonarios, pero si alguien le quiere ganar a Millonarios, hoy era yo”. Sus palabras evidenciaron una mezcla de profesionalismo y motivación personal, en un duelo que, inevitablemente, tenía un componente emocional adicional.

Más allá de ese contexto, el entrenador valoró el rendimiento colectivo de su equipo, destacando la respuesta de un grupo que supo asumir el reto con determinación. González insistió en la importancia de consolidar una identidad y de fortalecer la confianza interna, especialmente en un plantel que ha sido objeto de críticas en algunos momentos de la temporada.

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Respuesta táctica y confianza en el grupo

El técnico también profundizó en los aspectos estratégicos que marcaron la diferencia en el partido. “La idea era tratar de contrarrestar la salida de tres de Millonarios, tapar un poquito los pases por dentro con Adrián y tener a Lucumí y Tomás listos para presionar. En algunos momentos ellos tuvieron el balón, pero sin ser muy peligrosos. Nosotros pudimos hacer nuestro juego y terminamos haciendo un buen partido”, explicó, resaltando el trabajo táctico que permitió neutralizar al rival.

En la misma línea, González hizo énfasis en la confianza que ha depositado en todo el plantel, incluso cuando ha optado por rotaciones. “Nos trazamos ese objetivo de conseguir la clasificación en estos dos partidos… No importó que fuera un grupo mixto. Es darle ese voto de confianza a todos. Es acabar de una vez por todas con tanto murmullo de que los cambios no servían. Aquí estamos todos juntos peleando por un mismo objetivo”, sentenció.

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La victoria deja a América en una posición favorable y refuerza la idea de un equipo competitivo, mientras que para González representa una reafirmación de su propuesta, en una noche donde lo táctico y lo emocional se combinaron para construir un resultado contundente.

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