Atención, Medellín: estaciones del Metrocable van a cerrar por trabajos de mantenimiento

Los trabajos de mantenimiento anual de las líneas del Metrocable de Medellín iniciarán el jueves, 16 de julio, y se extenderán hasta octubre de 2026; lo que requerirá la suspensión del servicio en algunas estaciones, de manera paulatina, durante unos días.

De acuerdo con la empresa Metro de Medellín, “se efectuarán cambios o mantenimientos mayores de componentes principales, como cable portador tractor, reductor, volante, así como de otros elementos, entre ellos: rodamientos, rieles, mangueras y poleas. Además, se realizará certificación de cada línea bajo las normas internacionales por parte de un externo”.

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¿Cuáles serán las primeras estaciones a intervenir?

En diálogo con Mañana Express de RCN, Pedro Buitrago, jefe de Cables Aéreos del Metro de Medellín, explicó que el “plan de mantenimiento anual contempla intervenciones diarias y otras intervenciones con una periodicidad más amplia” y las “detenciones son necesarias para hacer intervenciones en componentes que requieren el sistema detenido durante varios días. Es así que hacemos primero la línea J y luego las líneas H y M”, en el oriente, que conecta con el tranvía en la estación San Antonio.

Las primeras estaciones en cerrar sus puertas serán las de San Javier y La Aurora, de la línea J, entre el jueves 16 de julio y el miércoles 22. Seguirán las estaciones Oriente y Villa Sierra, de la línea H, del jueves 23 de julio al domingo 26 y, finalmente, las estaciones Miraflores y Trece de Noviembre, de la línea M, entre el jueves 23 de julio y el jueves 30.

¿Qué opciones de movilidad contempla el plan de contingencia para los usuarios afectados?

De acuerdo con Buitrago, si bien las estaciones estarán cerradas durante unos días, primero de las líneas J, H y M y luego de las líneas K, P y L, el plan de contingencia diseñado por el Metrocable Medellín contempla el transporte en buses desde las estaciones cerradas:

“Nuestras líneas hacen parte de un sistema integrado que se complementa con el transporte público colectivo. Es lo que nosotros hemos estado socializando con los usuarios. Van a llegar a las estaciones (cerradas) y en el área de influencia de nuestro sistema van a tener aquellas rutas de sistema público colectivo, que los pueden conectar con otras estaciones del sistema, por ejemplo, de la línea B, que van a estar operando con normalidad”.

Sin embargo, durante esa semana, los usuarios tendrán que pagar un doble pasaje: el del bus y el del Metrocable al llegar a la estación que se encuentre en funcionamiento.