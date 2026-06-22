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Argentina vs. Austria: canal, hora y dónde ver EN VIVO el duelo del Mundial 2026

Argentina y Austria se enfrentan en la segunda fecha del Mundial 2026. Conozca la hora, dónde ver el partido EN VIVO y cómo seguirlo por el Canal RCN.

Austria vs. Argentina
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 22 de 2026
07:24 a. m.
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La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 ofrece uno de los partidos más atractivos de la jornada. Argentina, vigente campeona del mundo, se enfrenta este lunes a Austria en un duelo que podría definir buena parte del futuro de ambas selecciones en el Grupo J.

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La Albiceleste llega fortalecida tras su contundente victoria 3-0 sobre Argelia en el debut, encuentro en el que Lionel Messi brilló con un triplete. Por su parte, Austria también arrancó con pie derecho al imponerse 3-1 a Jordania, por lo que ambos equipos llegan con tres puntos y la posibilidad de acercarse a los dieciseisavos de final.

Los aficionados podrán seguir todas las emociones del compromiso por la señal del Canal RCN, así como a través de la aplicación oficial, YouTube y TikTok. La transmisión comenzará a las 11:00 de la mañana, mientras que el balón rodará desde las 12:00 del mediodía.

Un rival que no se intimida ante la campeona del mundo

Aunque Argentina parte como favorita, en Austria mantienen la confianza de poder dar la sorpresa. El seleccionador Ralf Rangnick dejó claro que respeta profundamente al equipo sudamericano, pero considera que su grupo tiene argumentos para competir.

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"Hablemos primero de las debilidades (de Argentina), porque no hay ninguna, nada que hayamos podido observar", afirmó el entrenador alemán. Sin embargo, también aseguró que sus dirigidos jugarán con valentía y determinación.

"Argentina es mucho más que Messi", señaló Rangnick, quien destacó la calidad colectiva del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Un partido con un significado especial para Argentina

El encuentro coincide con una fecha muy especial para el fútbol argentino. Este 22 de junio se cumplen 40 años de la histórica actuación de Diego Armando Maradona frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986, cuando marcó los inolvidables goles conocidos como la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo".

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Con ese recuerdo aún vivo en la memoria de millones de aficionados, Argentina buscará dar otro paso firme en su camino por defender el título mundial y asegurar anticipadamente su clasificación a la siguiente ronda.

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