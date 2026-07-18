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Así queda el partido entre Argentina vs. España, por la final del Mundial 2026, según la inteligencia artificial

¡La inteligencia artificial analizó el presente de ambas selecciones y reveló su marcador!

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 18 de 2026
02:24 p. m.
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Argentina y España sueñan con ser los campeones del Mundial 2026.

Los 'albicelestes' se clasificaron a la final tras derrotar 2-1 a Inglaterra en la semifinal. Gordon adelantó a los dirigidos por Tuchel, pero los de Scaloni remontaron con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

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Mientras tanto, España, superando a Francia de principio a fin, se impuso 2-0 en la semifinal con anotaciones de Oyarzabal y Pedro Porro.

Ambas selecciones están invictas en la Copa del Mundo 2026 y han superado pruebas muy complejas en el camino. En medio de ese panorama, la inteligencia artificial monitoreó los rendimientos y reveló cuánto quedaría el marcador.

Así quedaría el partido entre Argentina vs. España, en la final del Mundial 2026

De acuerdo con la inteligencia artificial, España ganaría la final por la mínima diferencia.

"La principal preocupación argentina será sostener físicamente la presión española. Si permite que su rival mueva el balón cerca del área, terminará concediendo espacios. Su oportunidad estará en recuperar y atacar rápidamente, buscar a Messi entre líneas o aprovechar una jugada a balón parado", detalló ChatGPT.

"Mi pronóstico definitivo es que España gana 1-0. No descartaría que el encuentro llegue empatado al minuto 70, pero hoy veo a España más equilibrada, fresca y difícil de vulnerar. Imagino una final cerrada, con los españoles manejando más la pelota y Argentina esperando el error. El gol podría llegar durante el segundo tiempo, posiblemente mediante Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal o un volante que aparezca desde atrás", añadió la inteligencia artificial.

¿Dónde ver en vivo la final del Mundial 2026 entre Argentina y España?

La final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

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El Canal RCN transmitirá el partido a través de su señal principal, pero los fanáticos del fútbol también podrá seguirlo en la App y en las cuentas de TikTok y Youtube.

 

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