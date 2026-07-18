🔴EN VIVO🔴Francia (0) vs. Inglaterra (2): siga en directo el duelo por el tercer lugar

Francia e Inglaterra se enfrentan este sábado 18 de julio por el tercer lugar del Mundial 2026. Siga EN VIVO el minuto a minuto, la narración y el análisis del compromiso a través de La FM.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza a bajar el telón con uno de sus últimos partidos. Este sábado 18 de julio, Francia e Inglaterra buscarán cerrar su participación con una victoria cuando disputen el encuentro por el tercer puesto, un duelo que se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami desde las 4:00 p. m. (hora de Colombia).

Aunque ninguno de los dos equipos logró el objetivo de llegar a la final, ambos tienen motivos para luchar por el triunfo. Los franceses intentarán despedirse con una alegría del técnico Didier Deschamps, quien dirigirá su último partido al frente de la selección tras una etapa llena de éxitos.

Del otro lado, Inglaterra buscará regresar al podio de un Mundial, algo que no consigue desde hace seis décadas.

El compromiso podrá seguirse EN VIVO con la narración y el análisis de La FM, que llevará todos los detalles de uno de los partidos más atractivos del cierre de la Copa del Mundo.

¿A qué hora juegan Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto?

El partido entre Francia e Inglaterra se disputará este sábado 18 de julio, a partir de las 4:00 de la tarde (hora de Colombia), en el Hard Rock Stadium, de Miami.

La FIFA designó como árbitro principal al venezolano Jesús Valenzuela, quien tendrá la responsabilidad de dirigir un compromiso en el que ambas selecciones buscarán terminar el torneo con una victoria.

RELACIONADO FIFA volvió a sorprender con decisión de último momento para la final del Mundial 2026

Francia llega después de caer 2-0 frente a España en las semifinales, mientras que Inglaterra perdió 2-1 contra Argentina, resultado que la dejó sin opciones de disputar el título.

¿Qué jugadores serán claves en Francia e Inglaterra?

Todas las miradas estarán sobre Kylian Mbappé, quien buscará despedirse del torneo con otra anotación y aumentar sus opciones de terminar como máximo goleador del Mundial 2026.

En Inglaterra, el protagonismo recaerá sobre Jude Bellingham y Declan Rice, dos de los futbolistas llamados a controlar el mediocampo y abastecer a los delanteros en un partido que promete intensidad desde el primer minuto.

Más allá del tercer puesto, el compromiso también representa una oportunidad para que ambas selecciones envíen un mensaje de cara al futuro, luego de quedarse a un paso de disputar la gran final del campeonato.

Con este encuentro, el Mundial 2026 quedará listo para su último capítulo. El domingo será el turno de Argentina y España, que definirán al nuevo campeón del mundo en un duelo que acaparará la atención del planeta fútbol.