VIDEO | Niños jugaron alrededor de una ‘volqueta bomba’ sin detonar, en Tame, Arauca

El Grupo Marte de la VIII División del Ejército desactivó una carga explosiva que fue hallada en una volqueta abandonada en la zona rural de Tame, Arauca, específicamente en el sector de Betoyes.

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El vehículo se encontraba a pocos metros de una institución educativa, poniendo en riesgo la vida de más de 20 estudiantes y docentes que transitaban por el lugar sin conocer el peligro.

La comunidad educativa de Betoyes manifestó su preocupación por la seguridad en la zona, considerando que estudiantes y docentes estuvieron expuestos a un riesgo inminente sin saberlo. Sin embargo, el Ejército mantiene operativos de seguridad en el área para prevenir nuevos incidentes.

Video de niños jugando al lado de una ‘volqueta bomba’ en Tame

Las imágenes registradas en el sitio muestran cómo estudiantes y docentes pasaron junto al vehículo sin saber que contenía material explosivo.

Esta carga explosiva puso en peligro la vida de quienes se encontraban en la institución educativa a escasos metros del vehículo cargado con explosivos.

El Ejército logró desactivar dos cilindros explosivos que se encontraban dentro en la volqueta. Además, durante la inspección del vehículo, las autoridades encontraron 28 rampas de lanzamiento, lo que evidencia la capacidad ofensiva del material hallado.

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Pusieron ‘volqueta bomba’ en el mismo lugar de otro atentado

Este hallazgo del vehículo con explosivos ocurrió en el mismo lugar donde días atrás se registró un ataque contra la subestación de Policía de la zona, hecho que dejó como resultado tres personas muertas: dos uniformados y un civil.

La coincidencia de ubicación entre ambos incidentes genera preocupación sobre la presencia de grupos armados en el sector.

La cercanía de este material bélico a una institución educativa representa una grave violación al Derecho Internacional Humanitario, que establece la protección especial de escuelas y lugares donde se encuentran menores de edad.

Las autoridades no han confirmado aún qué grupo armado sería responsable de abandonar el vehículo con los explosivos. Sin embargo, la investigación continúa para establecer los responsables y determinar si existe relación entre este hallazgo y el ataque previo a la subestación policial.