🔴 EN VIVO 🔴 Argentina 0-2 Marruecos, final del Mundial Sub-20: vea el juego en directo

Vea en vivo y en directo el juego entre Argentina y Marruecos, por la final del Mundial sub-20. Argentina vs. Marruecos online.

octubre 19 de 2025
04:47 p. m.
La cita definitiva del Mundial Sub-20 se disputará este domingo 19 de octubre, con un duelo que promete emociones de principio a fin: Argentina y Marruecos se enfrentarán por el título en una final inédita. El compromiso será transmitido por Deportes RCN a partir de las 6:00 p.m. (hora colombiana), con señal disponible en YouTube y en la aplicación oficial del canal RCN, permitiendo que todos los aficionados en Colombia disfruten de la gran definición del torneo juvenil.

Argentina vs. Marruecos, final del Mundial sub-20: fecha, hora y canal para ver
Expectativa total en el cierre del Mundial Sub-20

La final entre Argentina y Marruecos promete ser un choque de estilos: la posesión y la técnica sudamericana frente a la intensidad y velocidad africana. Los hinchas podrán seguir cada instante del encuentro por Deportes RCN, que ofrecerá una cobertura completa antes, durante y después del partido.

El mundo del fútbol juvenil se prepara para conocer a su nuevo campeón. Este domingo, el balón rodará para definir quién escribirá su nombre en la historia: ¿Argentina, con su rica tradición, o Marruecos, la gran revelación del Mundial Sub-20?

