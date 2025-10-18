¡Golazo! Colombia abrió el marcador frente a Francia con tan solo dos minutos jugados

La Selección Colombia Sub-20 comenzó con el pie derecho su duelo por el tercer lugar de la Copa del Mundo que se disputa en Chile, gracias a un gol tempranero de Óscar Perea. Apenas habían transcurrido dos minutos de juego cuando el delantero pereirano aprovechó un error en salida de la defensa francesa para abrir el marcador y llenar de esperanza al combinado nacional.

En una jugada que inició con presión alta, Colombia recuperó el balón en campo rival y tras una rápida combinación ofensiva, Perea fue habilitado con precisión por uno de sus compañeros. El atacante no dudó un segundo y definió con un potente zurdazo cruzado, imposible para el portero francés, desatando la euforia de los hinchas colombianos presentes en el estadio chileno.

Un inicio arrollador de la Tricolor

El gol de Perea no solo significó la ventaja en el marcador, sino que también marcó el tono del compromiso. Los dirigidos por César Torres salieron con una propuesta ofensiva, presionando alto y buscando incomodar la salida francesa. La conexión entre los mediocampistas y los hombres de ataque fue clave para dominar los primeros minutos del encuentro.

El tanto tempranero también reflejó la personalidad y ambición de esta generación sub-20, que pese al golpe emocional de la eliminación ante Argentina en semifinales, mostró carácter y determinación para cerrar el torneo con una victoria que les permita subirse al podio del mundo.

Perea, símbolo del futuro del fútbol colombiano

Óscar Perea, de apenas 19 años, se consolida como una de las grandes promesas del fútbol colombiano. Su velocidad, capacidad de definición y confianza en los momentos decisivos lo han convertido en una de las figuras más destacadas del torneo. Este gol ante Francia no solo demuestra su talento, sino también la madurez con la que afronta los retos internacionales.

Colombia, con el 1-0 parcial, busca mantener la ventaja y asegurar un triunfo que no solo representaría el tercer lugar del Mundial, sino también el premio al esfuerzo y la entrega de un grupo que ilusiona al país con un futuro prometedor.