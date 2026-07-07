¡Argentina protagonizó una remontada histórica vs. Egipto y está en cuartos de final del Mundial 2026!

Este 7 de julio, desde las 11:00 de la mañana (hora de Colombia), Argentina enfrentó a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

El partido se jugó en el Estadio Atlanta, en Estados Unidos, y el seleccionado egipcio abrió el marcador al minuto 15 luego de un cabezazo de Ibrahim.

Además, en el segundo tiempo, después de un gol anulado por intervención del VAR, Egipto aprovechó un contragolpe y aumentó la ventaja al minuto 67 por intermedio de Ziko.

Sin embargo, Argentina comenzó una remontada histórica al minuto 79 después de que Lionel Messi lanzó un centro desde la banda derecha y 'Cuti' Romero cabeceó en el área e infló la red defendida por el guardameta egipcio.

Después, tan solo cinco minutos más tarde, Messi cazó un rebote en el área de Egipto, remató de volea y el esférico ingresó de 'pica barra' para el 2-2.

Y, cuando todos los fanáticos del fútbol se estaban alistando para el alargue, Argentina contragolpeó, Lautaro Martínez se descolgó por la banda derecha, lanzó un centro para Enzo Fernández y el volante que milita en el Chelsea cabeceó al palo lejano de Mostafa Shobeir y gritó el 3-2 definitivo.

EN VIDEO: reviva todos los goles del partido entre Argentina vs. Egipto, en el Mundial 2026

¿A quién enfrentaría Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026?

Luego de su clasificación agónica, Argentina ya se encuentra esperando por el ganador del partido entre Colombia y Suiza.

Ese partido de cuartos de final se jugará el sábado 11 de junio, a las 8:00 de la noche, en el Estadio Kansas City.