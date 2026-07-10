¡Ojo si viaja este puente! Así funcionará el pico y placa regional y el plan retorno

Con motivo del puente festivo de la Virgen de Chiquinquirá, que se extenderá del 10 al 13 de julio de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad puso en marcha un plan especial para facilitar la movilidad de quienes saldrán o regresarán a Bogotá.

Las autoridades estiman que entre el viernes y el lunes festivo se movilizarán más de dos millones de vehículos por los principales corredores de entrada y salida de la ciudad.

Por esta razón, el lunes 13 de julio volverá a aplicarse la medida de pico y placa regional para organizar el retorno de los viajeros.

¿Cuántos vehículos se moverán durante el puente festivo?

De acuerdo con las proyecciones de la Secretaría Distrital de Movilidad, durante este fin de semana festivo saldrán de Bogotá aproximadamente 1,1 millones de vehículos.

Asimismo, se espera que regresen cerca de 1,07 millones de carros, lo que convertirá el lunes festivo en uno de los días de mayor flujo vehicular del puente.

En total, más de dos millones de vehículos transitarán por los corredores de ingreso y salida de la capital.

¿Cómo funcionará el pico y placa regional el lunes 13 de julio?

Para facilitar el ingreso ordenado de los vehículos y disminuir la congestión, el Distrito aplicará el pico y placa regional entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 de la noche.

La restricción se dividirá en dos franjas horarias:

De 12:00 m. a 4:00 p. m. podrán ingresar únicamente los vehículos con placas terminadas en números pares (0, 2, 4, 6 y 8).

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m. será el turno para los vehículos con placas terminadas en números impares (1, 3, 5, 7 y 9).

Las autoridades recomendaron planificar el regreso con anticipación para evitar sanciones y congestiones.

¿En qué vías aplicará la restricción?

El pico y placa regional regirá en los nueve principales corredores de ingreso a Bogotá:

Autopista Norte.

Autopista Sur.

Avenida Centenario (calle 13).

Avenida calle 80.

Avenida carrera Séptima.

Avenida Boyacá - Vía al Llano.

Vía Suba – Cota.

Vía a La Calera.

Vía a Choachí.

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¿Qué otras medidas habrá para facilitar el retorno?

Durante el lunes festivo también se coordinarán acciones con municipios vecinos, autoridades regionales y concesionarios viales para atender cualquier emergencia que pueda presentarse.

Entre las medidas especiales se encuentran las intermitencias semafóricas en la Autopista Sur, en coordinación con el municipio de Soacha, y la habilitación del reversible sobre la carrera Séptima, entre las calles 245 y 183, para facilitar el ingreso de quienes regresen por el norte de la ciudad.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para programar sus desplazamientos con anticipación, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal de tránsito durante todo el puente festivo.