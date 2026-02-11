Técnico del Liverpool rompe el silencio sobre la salida de Luis Díaz en el Liverpool: "Se echa de menos"

Luis Díaz atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos desde que está en Europa. Su arribo al Bayern Múnich le ha dado un plus enorme y lo ha puesto un escalón más arriba en la élite de este continente.

Actualmente, el guajiro acumula un total de 18 goles, destacando recientemente por anotar un triplete frente al Hoffenheim el 8 de febrero de 2026.

Su buen rendimiento ha sido una realidad totalmente opuesta a la que vive su ex equipo, el Liverpool. Los Reds no han encajado una buena temporada y han hecho que desde la misma interna se extrañe al colombiano.

Arne Slot habló de la salida de Luis Díaz del Liverpool

En una reciente rueda de prensa, el técnico habló del duro impacto que ha tenido la salida de Díaz del Liverpool. El estratega explicó que el adiós del cafetero se dio, no por su rendimiento deportivo, sino a una política de gestión económica que caracteriza al Liverpool dentro de la Premier League.

"Luis Díaz es otro ejemplo de cómo se gestiona este club. Si este club recibe una oferta así por un jugador de 28 años, entonces, al basarse en la sostenibilidad, opta por vender", dijo.

No obstante, más allá del tema financiero, Slot confirmó que a Díaz se le extraña en Anfield. El técnico admitió que "siempre se echa de menos a los buenos futbolistas" y recordó que Díaz fue una pieza fundamental para los resultados obtenidos la temporada pasada.

"Lo está haciendo muy bien en el Bayern y eso no me sorprende", concluyó Slot.

¿Cuándo vuelve a jugar Díaz con el Bayern Múnich?

Tras su brillante actuación con un triplete frente al Hoffenheim, el extremo colombiano Luis Díaz volverá a la acción con el Bayern Múnich este mismo miércoles 11 de febrero de 2026. El conjunto bávaro se enfrentará al RB Leipzig en el Allianz Arena, en un duelo crucial correspondiente a los cuartos de final de la Copa de Alemania (DFB-Pokal).

El encuentro está programado para iniciar a las 2:45 p. m. (hora de Colombia). Díaz llega en un estado de forma excepcional, consolidado como la principal figura del ataque de Vincent Kompany y tras haber alcanzado la histórica cifra de 100 goles en Europa en su última presentación.