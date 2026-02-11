Tremenda pelea en la NBA: jugadores se fueron a los golpes y fueron expulsados

Con 33 puntos de Cade Cunningham, los Detroit Pistons pusieron fin a la racha de nueve victorias consecutivas de los Charlotte Hornets este lunes con una contundente victoria por 110-104, ensombrecida por una pelea multitudinaria por la que fueron expulsados cuatro jugadores.

Cuatro expulsiones en duelo entre Pistons y Hornets

En una verdadera batalla campal se convirtió el duelo entre Hornets y Pistons en el Spectrum Center (Charlotte).

Todo inició con 7:09 por jugar en el tercer cuarto cuando Moussa Diabaté cometió una falta sobre Jalen Duren y luego lo encaró, lo que derivó en una mano al rostro por parte de Duran y posteriormente un enfrentamiento que involucró a ambos equipos, incluidos miembros del cuerpo técnico.

En agregado a las expulsiones de Diabaté y Duran, salieron del partido Miles Bridges (Charlotte) e Isaiah Stewart (Detroit) quienes se vieron involucrados en un incidente posterior.

"Fue un partido de muchas emociones", dijo Cade Cunningham, quien terminó como máximo anotador con 33 puntos. "Cuando alguien te encara de esa forma vas a buscar defenderte, eso fue lo que hicimos y ahora seguimos adelante".

Detroit gozaba de una ventaja de ocho puntos al momento del altercado y logró mantenerla para sumar su triunfo 39 de la temporada en el primer lugar de la Conferencia Este.

Por Charlotte, Brandon Miller lideró el camino con 24 puntos mientras que Kon Knueppel y LaMelo Ball aportaron 20 cada uno.