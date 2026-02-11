CANAL RCN
Millonarios, obligado a vencer a Águilas: así luce El Campín para el juego de este miércoles

Millonarios recibe este miércoles a Águilas en un Campín muy golpeado y el conjunto albiazul está obligado a ganar.

Falcao
Foto: @millosfcoficial

Sergio García

febrero 11 de 2026
07:06 a. m.
Millonarios vuelve a casa con la obligación de reaccionar. Este miércoles 11 de febrero, el equipo albiazul recibe a Águilas Doradas en el estadio El Campín, en compromiso válido por la sexta fecha de la Liga BetPlay. El conjunto capitalino no ha tenido el inicio esperado y apenas suma dos puntos de quince posibles, un registro que lo mantiene en la zona baja de la tabla y que aumenta la presión sobre el plantel y el nuevo cuerpo técnico.

La llegada de Fabián Bustos al banquillo representa un nuevo intento por enderezar el rumbo deportivo. El entrenador argentino apenas ha dirigido un partido al frente del equipo, pero ya sabe que el margen de error es mínimo. Jugar en Bogotá y ante su gente se convierte en una oportunidad clave para conseguir la primera victoria del semestre y empezar a recuperar confianza en el grupo.

Obligados a ganar en casa

El equipo ‘embajador’ sabe que no puede dejar escapar más puntos en condición de local. Con solo dos unidades en cinco presentaciones, el panorama se ha complicado más de lo previsto y la necesidad de sumar de a tres se ha vuelto urgente. La presión de la tabla y la exigencia de la hinchada hacen que el duelo ante Águilas Doradas sea un punto de inflexión para el proyecto que recién inicia bajo la dirección de Bustos.

Todo parece indicar que Radamel Falcao García sería titular, en lo que sería una apuesta del entrenador por jerarquía y experiencia para liderar el frente de ataque. La presencia del goleador histórico de la Selección Colombia genera expectativa entre los aficionados, que esperan ver una reacción inmediata del equipo.

El estado del Campín, bajo la lupa

Otro de los temas que ha generado atención en la previa es el estado del césped del estadio El Campín. La seguidilla de eventos culturales y las constantes lluvias en Bogotá han dejado la cancha en condiciones irregulares, lo que encendió las alarmas en las horas previas al compromiso.

Ante esta situación, en la tarde del martes se llevó a cabo una reunión entre la Dimayor, Millonarios y la empresa Sencia, encargada del escenario, para evaluar el terreno de juego. Tras la inspección, se dio el aval para la disputa del encuentro, aunque el campo presenta mejoras parciales y seguirá siendo observado de cerca.

Ahora, todo quedará en manos de lo que ocurra cuando el balón empiece a rodar a las 6:30 p. m. Millonarios necesita una victoria que le permita cambiar el ambiente y comenzar a escalar posiciones en la tabla. La presión es alta, pero el margen de reacción aún existe si el equipo logra responder en casa.

