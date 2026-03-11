La drástica decisión del arquero del Andorra tras la trágica muerte de Jesús de Miguel

El fatídico suceso se desencadenó durante los minutos finales del encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra, correspondiente a la Segunda División de España, cuando el marcador señalaba un empate 2-2. En el minuto 98, el atacante del Tenerife avanzaba hacia el centro del campo para disputar un balón aéreo.

En ese instante, el arquero del Andorra, Jesús Owono, salió precipitadamente de su área para despejar la pelota, impactando con fuerza con su rodilla en el pecho de De Miguel.

El violento impacto dejó a Jesús de Miguel inconsciente de inmediato sobre el césped. Los servicios médicos ingresaron rápidamente al terreno de juego tras percatarse de que el futbolista había sufrido una parada cardiorrespiratoria. Tras varios minutos de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sobre el campo, el delantero fue estabilizado y evacuado en una ambulancia medicalizada hacia el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Dada la gravedad de la emergencia, el árbitro decidió suspender el encuentro.

Aunque los primeros partes médicos señalaban que De Miguel se encontraba en estado «estable dentro de la gravedad» en la Unidad de Cuidados Intensivos, su condición neurológica empeoró drásticamente en la madrugada. A las 8:00 horas del martes 3 de noviembre, el CD Tenerife confirmó oficialmente el deceso del jugador.

La decisión del arquero Jesús Owono tras la tragedia

Luego de confirmarse el fallecimiento de Jesús de Miguel, los reflectores se posaron sobre el guardameta internacional por Guinea Ecuatorial, Jesús Owono.

El entorno del futbolista del Andorra remarcó que se trató de una jugada desafortunada de juego sin intención de hacer daño, pero el impacto emocional y la reacción en el entorno digital no se hicieron esperar.

Durante los momentos posteriores a la jugada y tras la confirmación de la noticia en los medios, Owono comenzó a recibir una ola masiva de insultos, descalificaciones y ataques xenófobos en sus plataformas digitales.

Ante este acoso hostil, el guardameta tomó la drástica decisión de cerrar definitivamente sus cuentas oficiales en redes sociales (como Instagram) para aislarse del impacto mediático y proteger su integridad emocional en este difícil momento.

Asimismo, según trascendió en la prensa española, el arquero se encuentra visiblemente afectado y ha expresado su deseo de contactar en privado a la familia de Jesús de Miguel para hacerles llegar sus condolencias y disculpas directas antes de ofrecer cualquier pronunciamiento público.