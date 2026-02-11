¿Las zapatillas pueden hacer que corra más rápido? Esto dice la ciencia

El auge del running en Colombia también ha despertado una pregunta entre quienes salen a entrenar: ¿unas zapatillas pueden ayudarles a correr más rápido? La tecnología promete mejorar la eficiencia, aunque sus beneficios tienen límites.

La participación de más de 16.000 personas en la Carrera de la Mujer de Bogotá, el 6 de septiembre, refleja el interés por este deporte. Para muchos aficionados, elegir los tenis adecuados se ha vuelto parte de su preparación.

¿Qué dice la ciencia sobre las zapatillas con placa de carbono?

Las llamadas super shoes combinan espumas livianas, suelas especiales y placas de carbono que modifican la respuesta del calzado al correr.

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Una revisión científica publicada en enero de 2026 en Frontiers in Sports and Active Living encontró que este tipo de zapatillas puede reducir entre un 2% y un 3% la energía que necesita un corredor para mantener determinado ritmo. Esto podría contribuir a mejorar sus marcas, pero no significa que todos correrán automáticamente más rápido.

Los investigadores también señalaron que todavía resulta difícil separar el efecto de la placa del aporte de las espumas y otros elementos del diseño.

¿Qué zapatillas convienen a los corredores aficionados?

La elección depende del entrenamiento, la distancia, la comodidad y la forma de correr. Por ejemplo, la línea Aero de Skechers incluye modelos como Aero Burst, centrado en la amortiguación para recorridos largos, y Aero Razor, diseñado para ofrecer mayor ligereza y respuesta en sesiones rápidas.

“Hoy en día, el atleta dispone de bastantes más herramientas para comprender y optimizar su rendimiento. La zapatilla dejó de ser un simple elemento protector para convertirse en parte integral de la estrategia de carrera. No obstante, ninguna tecnología puede reemplazar el entrenamiento básico”, explica Nicolás Delgado Valbuena, entrenador de Skechers Colombia.

Así las cosas, unas buenas zapatillas pueden facilitar el esfuerzo y favorecer el rendimiento, pero el progreso sigue dependiendo, principalmente, de la constancia, la preparación física y una técnica adecuada.