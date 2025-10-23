Polémica en la NBA: arrestan a entrenador y jugador por presunto entramado de apuestas

El FBI capturó a dos figuras importantes de la NBA por su presunta participación en apuestas ilegales.

Las autoridades norteamericanas arrestaron al entrenador de Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y al jugador de Miami Heat, Terry Rozier. Las capturadas fueron dadas a conocer por el propio director del FBI, Kash Patel.

La carrera de los implicados

Billups ha dirigido a los Blazers desde 2021. Su carrera comenzó en 1997, cuando fue elegido en el Draft por los Boston Celtics. También jugó en los Raptors, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Pistons, New York Knicks y Los Angeles Clippers.

Después de su retiro en 2014 con Detroit Pistons, ejerció entre 2020 y 2021 como asistente en Los Angeles Clippers, bajo la dirección de Tyronn Lue. Durante ese tiempo, el equipo californiano se destacó por lograr el récord de 47-25 en la temporada regular y participó en las finales de conferencia.

Rozier fue seleccionado por los Celtics en el draft de 2015. Cuatro años después, llegó a los Hornets y en enero de 2024 fue traspasado a Miami Heat, su equipo actual.

Al técnico lo señalan de estar inmerso en partidas de póquer ilegales de familias mafiosas. Por su parte, el jugador haría parte de un caso de apuestas deportivas en línea junto a un exbasquetbolista que ejerce como asistente.

La polémica lesión de Rozier

Se cree que las apuestas influyeron en el juego de Charlotte Hornets, Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers y Toronto Raptors. Las investigaciones apuntan que los hechos no son solamente recientes, sino que se remontan a varios años.

Muestra de ello, por ejemplo, es un partido de marzo de 2023. Rozier integraba el equipo de Charlotte y se cree que la lesión en verdad habría sido fingida, esto en aras de cumplir con la apuesta de que iba a salir antes de tiempo.

“Rozier abandonó el partido tras solo nueve minutos, y esas apuestas se pagaron, generando decenas de miles de dólares en beneficios”, detalló el fiscal Joseph Nocella. Se cree que la apuesta giró en torno a los 200 mil dólares.