Arsenal vs Manchester City: Resultado, resumen y goles del título en la Community Shield

El Arsenal dio la primera gran estocada de la temporada 2026/27 al vencer con solvencia y contundencia 3-0 al Manchester City en la final de la FA Community Shield 2026, celebrada en el Millennium Stadium de Cardiff.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta impuso condiciones desde el pitazo inicial, dejando sin respuesta al equipo de Pep Guardiola y levantando el primer trofeo oficial del curso futbolístico inglés.

El arranque del partido no pudo ser más favorable para los londinenses. Apenas al minuto 1, el defensor italiano Riccardo Calafiori madrugó a la zaga 'Citizen' tras una jugada a balón parado y mandó el balón al fondo de la red para colocar el 1-0. La anotación temprana descolocó por completo al Manchester City, que pese a intentar asentarse en el campo con la posesión del balón, sufrió constantemente ante las transiciones rápidas y la alta presión del rival.

El segundo golpe de los 'Gunners' llegó sobre el minuto 28, cuando Kai Havertz capitalizó una llegada profunda del ataque rojiblanco para batir al guardameta Gianluigi Donnarumma y poner el 2-0 con el que ambas escuadras se fueron al descanso.

Para la segunda mitad, Pep Guardiola buscó respuestas en el banquillo dando entrada a Jack Grealish, pero el Arsenal sepultó cualquier intento de remontada en el minuto 48. El capitán Martin Ødegaard selló el 3-0 definitivo con una definición precisa dentro del área tras una combinación colectiva.

Con este resultado, el Arsenal no solo suma un nuevo título a sus vitrinas sino que envía un mensaje contundente de cara al arranque de la Premier League. Por su parte, el Manchester City deberá corregir desatenciones defensivas de cara a sus próximos compromisos ligueros.