Bogotá moviliza más de 400 toneladas de ayuda desde El Campín para atender emergencias en Colombia

Tras el terremoto que sucedió el pasado 10 de agosto en el Pacífico colombiano, la capital del país, Bogotá, ha vuelto a transformarse en el epicentro de la solidaridad nacional.

El parqueadero norte del estadio Nemesio Camacho El Campín, consolidado como el centro de acopio más grande de Colombia, logró una cifra récord al movilizar más de 400 toneladas de donaciones en solo 72 horas, distribuidas en 36 envíos estratégicos coordinados directamente con la Cruz Roja Colombiana.

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Tan solo el viernes 14 de agosto salieron del estadio 222 toneladas en 18 convoyes, sumándose a las 158 toneladas despachadas la jornada del jueves. Los cargamentos, dirigidos a seis de los destinos más críticos de la geografía nacional —Cali, Buenaventura, Quibdó, Manizales, Pereira y Armenia—, benefician a miles de familias golpeadas en departamentos como Valle del Cauca, Chocó, Caldas, Risaralda y Quindío.

“Gracias, gracias, gracias a los bogotanos y a todas las personas que durante estos días no han parado de ayudar. Esto es de ustedes. Cada tonelada que sale del Nemesio Camacho, cada mercado, cada caja y cada ayuda que llega a las regiones es el resultado de miles de ciudadanos que decidieron ocuparse y ayudar. Este es un logro de Bogotá, de sus voluntarios, de sus ciudadanos y de todos los que se sumaron”, destacó Mauricio Hoyos, CEO de Sencia.

Miles de voluntarios para ayudar a la emergencia nacional

El verdadero corazón de esta hazaña logística lo integran cerca de 3.000 voluntarios organizados en turnos ininterrumpidos. Día y noche, ciudadanos del común, empresas, marcas locales y colectivos comunitarios convergen en el recinto deportivo para recibir, clasificar, empacar y cargar camiones, acortando al máximo los tiempos de respuesta entre la donación en Bogotá y la recepción en el territorio.

A pesar de los importantes avances y del arribo de los primeros vehículos a los puntos de descarga regional, los voceros de la operación enfatizan que la emergencia no ha terminado y que las necesidades en las zonas de desastre se mantienen elevadas.

¿Cómo seguir ayudando a las víctimas?

El centro de acopio de El Campín (ubicado en la Av. Carrera 30 # 57A - 08) continuará abierto las 24 horas durante todo el fin de semana. Las autoridades de socorro hacen un llamado prioritario para donar los siguientes insumos:

Kits de aseo personal: Champú, desodorante, jabón, toallas, cepillos de dientes y crema dental.

Primera infancia y hogar: Pañales, crema antipañalitis, colchones, cobijas, frazadas y sábanas.

Alimentación: Mercados con alimentos no perecederos y comida especializada para mascotas.

Para acelerar las labores de empaque y logística, los organizadores recomiendan llevar los víveres y productos de aseo agrupados en kits o mercados previamente armados. Cada paquete listo para despacho representa minutos vitales ganados en la atención de las familias afectadas.