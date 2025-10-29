Así es el proyecto para la construcción de un nuevo megaestadio en Neiva: dieron fecha de entrega

La ciudad de Neiva, capital del Huila, avanza en los preparativos para la construcción de un nuevo estadio multipropósito de carácter privado, tras el cierre del Guillermo Plazas Alcid.

El proyecto fue presentado por el empresario Felipe Olave Blackburn, quien confirmó que la obra estaría lista para operar en la primera mitad de 2028. Su ejecución se financiará con recursos privados y, según estimaciones, generará alrededor de 2.000 empleos directos e indirectos.

El actual estadio, construido en la década de 1960, enfrenta riesgo de colapso estructural, según un informe técnico de la Universidad Nacional – Sede Manizales, razón por la cual la Dimayor lo declaró inhabilitado para competencias oficiales del fútbol profesional colombiano.

Características del proyecto

El nuevo complejo deportivo prevé una capacidad inicial para 15.000 personas, con posibilidad de ampliación hasta 30.000 espectadores.

El plan incluye zonas de entrenamiento, áreas comerciales, espacios para emprendimiento, zonas verdes y sistemas de acceso con reconocimiento facial.

Entre los elementos técnicos y ambientales anunciados se encuentran:

Instalación de paneles solares y sistemas de recolección de agua lluvia.

Estaciones de carga para vehículos eléctricos.

Integración de espacios públicos y zonas verdes con funciones recreativas.

El proyecto destaca por su modelo de financiación 100% privada, una característica poco común en obras deportivas del país. De acuerdo con Olave, la construcción se financiará mediante alianzas con patrocinadores, venta de palcos, concesiones comerciales y acuerdos de publicidad.

Cabe destacar que todo este proyecto dependerá de que se entreguen todos los permisos necesarios por parte de las autoridades, pues se habla de que tendría un importante impacto a nivel ambiental.

Contexto deportivo y próximos pasos

El anuncio del nuevo estadio coincide con la decisión de la Dimayor que inhabilitó el Guillermo Plazas Alcid para partidos del fútbol profesional colombiano.

El informe técnico recomienda una intervención estructural profunda o la demolición total de las tribunas por riesgo de colapso. Ante esta situación, el Atlético Huila deberá disputar sus próximos compromisos fuera de Neiva, mientras se define la sede provisional y avanza la planificación del nuevo escenario.