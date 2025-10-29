CANAL RCN
Deportes

Dimayor confirmó el cierre de estadio del fútbol colombiano: el equipo abandona su ciudad

La Dimayor declaró inhabilitado el estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva por riesgo estructural, obligando al Atlético Huila a buscar una nueva sede para sus próximos partidos.

Atlético Huila 2025
FOTO: Atlético Huila

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
06:59 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Club Atlético Huila confirmó que el estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva no podrá albergar partidos oficiales del fútbol profesional colombiano.

Revelaron indisciplina por parte de un arquero de Millonarios: Hernán Torres tomó drástica decisión
RELACIONADO

Revelaron indisciplina por parte de un arquero de Millonarios: Hernán Torres tomó drástica decisión

La decisión fue tomada luego de una inspección realizada por la Dimayor, en la que se evidenció un alto riesgo de colapso en las tribunas y deficiencias estructurales que ponen en peligro la seguridad de jugadores, árbitros y aficionados.

El resultado de la visita fue consignado en el Acta de Consultoría No. 1668-2024, elaborada por la Secretaría de Deporte y Recreación del Municipio de Neiva. Según este documento, el escenario no cumple con las condiciones mínimas para su uso ni con los requisitos reglamentarios exigidos por la Dimayor.

Evaluación técnica y consecuencias para el club

De acuerdo con el análisis técnico de la Universidad Nacional de Colombia – sede Manizales, el estadio requiere una intervención estructural profunda o, en su defecto, una demolición total de las tribunas.

La gravedad de las deficiencias detectadas llevó a la inhabilitación oficial del escenario deportivo, que no podrá ser utilizado hasta que se ejecuten las adecuaciones exigidas por la normativa vigente.

Ante esta situación, el Atlético Huila manifestó su preocupación por el impacto económico y deportivo que la medida representa para Neiva y el departamento del Huila. El club hizo un llamado a las autoridades locales para que prioricen la reparación del estadio y eviten que la ciudad pierda su condición de sede futbolística.

El Huila busca nueva sede para jugar como local

Mientras se define el futuro del Guillermo Plazas Alcid, el equipo analiza opciones para disputar sus compromisos como local. Entre las posibilidades mencionadas por medios nacionales figura el municipio de Yumbo (Valle del Cauca), donde el club podría trasladar temporalmente su sede deportiva.

Colombia sueña con ir al Mundial Femenino de 2027: así venció a Ecuador en la Liga de Naciones
RELACIONADO

Colombia sueña con ir al Mundial Femenino de 2027: así venció a Ecuador en la Liga de Naciones

El periodista Alejandro Pino Calad reveló que los directivos del Huila estarían valorando seriamente esta alternativa, debido a la imposibilidad de usar el estadio de Neiva. Aunque no hay confirmación oficial, la opción ha cobrado fuerza por los reiterados retrasos en las obras de adecuación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia Femenina

Colombia Femenina sub-17 vs. Japón, octavos de final del Mundial: fecha, hora y canal

Selección Colombia Femenina

Colombia sueña con ir al Mundial Femenino de 2027: así venció a Ecuador en la Liga de Naciones

Selección Colombia Femenina

Golazo de Daniela Montoya devuelve la ventaja a Colombia ante Ecuador en la Liga de Naciones Femenina

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado confirmado de las loterías de la Cruz Roja y Huila del 28 de octubre de 2025

Conoce los resultados de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila de hoy, martes 28 de octubre de 2025, y verifica si eres uno de los afortunados ganadores.

Bogotá

Judicializan a mujer que se lanzó con su bebé al río Bogotá: se le impuso medida de aseguramiento

Según relataron los patrulleros, al llegar encontraron a la mujer desorientada a la orilla del río.

Masterchef Celebrity Colombia

¿Un plato sencillo?: este fue el eliminado de la noche en MasterChef Celebrity

Cuidado personal

¿Qué comer antes y después de hacer ejercicio, según los expertos?

Nicolás Maduro

Estados Unidos buscó al piloto de Maduro para capturarlo: revelaron detalles de la operación