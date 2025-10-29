Dimayor confirmó el cierre de estadio del fútbol colombiano: el equipo abandona su ciudad

El Club Atlético Huila confirmó que el estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva no podrá albergar partidos oficiales del fútbol profesional colombiano.

La decisión fue tomada luego de una inspección realizada por la Dimayor, en la que se evidenció un alto riesgo de colapso en las tribunas y deficiencias estructurales que ponen en peligro la seguridad de jugadores, árbitros y aficionados.

El resultado de la visita fue consignado en el Acta de Consultoría No. 1668-2024, elaborada por la Secretaría de Deporte y Recreación del Municipio de Neiva. Según este documento, el escenario no cumple con las condiciones mínimas para su uso ni con los requisitos reglamentarios exigidos por la Dimayor.

Evaluación técnica y consecuencias para el club

De acuerdo con el análisis técnico de la Universidad Nacional de Colombia – sede Manizales, el estadio requiere una intervención estructural profunda o, en su defecto, una demolición total de las tribunas.

La gravedad de las deficiencias detectadas llevó a la inhabilitación oficial del escenario deportivo, que no podrá ser utilizado hasta que se ejecuten las adecuaciones exigidas por la normativa vigente.

Ante esta situación, el Atlético Huila manifestó su preocupación por el impacto económico y deportivo que la medida representa para Neiva y el departamento del Huila. El club hizo un llamado a las autoridades locales para que prioricen la reparación del estadio y eviten que la ciudad pierda su condición de sede futbolística.

El Huila busca nueva sede para jugar como local

Mientras se define el futuro del Guillermo Plazas Alcid, el equipo analiza opciones para disputar sus compromisos como local. Entre las posibilidades mencionadas por medios nacionales figura el municipio de Yumbo (Valle del Cauca), donde el club podría trasladar temporalmente su sede deportiva.

El periodista Alejandro Pino Calad reveló que los directivos del Huila estarían valorando seriamente esta alternativa, debido a la imposibilidad de usar el estadio de Neiva. Aunque no hay confirmación oficial, la opción ha cobrado fuerza por los reiterados retrasos en las obras de adecuación.