Así narraron el golazo de Luis Díaz en el mundo: gritos en todos los idiomas

Luis Díaz es tendencia a nivel mundial, luego del tremendo golazo que marcó en el partido donde Bayern Múnich visitó a Unión Berlín en la décima fecha de la Bundesliga, en un partido que quedaría empatado 2-2, rompiendo la racha de 16 victorias consecutivas.

Desde un ángulo casi imposible y luego de una gran maniobra individual, marcó uno de sus mejores goles desde que llegó al fútbol alemán. Este tanto le ha dado la vuelta al mundo y se conoció cómo fue narrado en diferentes rincones del planeta.

Así narraron el gol de Luis Díaz en el mundo

En España, el relato de Carlos Martínez, uno de los más reconocidos a nivel internacional, fue un de los más efusivos. Tanto narrador como comentarista gritaron emocionados la anotación de 'Lucho'.

En inglés y en alemán también destacaron el gol marcado por el colombiano. Calificaron la jugada como "brillante" y destacaron el poco margen que tenía para marcar desde el lugar en el que lo hizo.

Finalmente, apareció la trasmisión para toda Latinoamérica de ESPN Argentina con el relato del colombiano Osvaldo Ruiz Madachi, quien no se controló al momento de narrar el tremendo golazo de su compatriota.

Reacciones tras el golazo de Luis Díaz

En Bayern Múnich, los propios compañeros de Díaz se mostraron eufóricos tras el gol. Harry Kane, por ejemplo, manifestó que puede ser el mejor que ha marcado en el equipo. "La forma en la que metió el balón entre el arquero y el arco, eludiendo también al defensa para anotar. Es un gol muy especial".

Entre tanto, compañeros de la Selección Colombia también expresaron su admiración a 'Lucho' luego de este golazo. James Rodríguez comentó con algunos emojis, mientras que Daniel Muñoz le escribió "no hay duda de quién es el mejor".