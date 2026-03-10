CANAL RCN
Colombia Video

Crisis humanitaria en la Sierra Nevada: tres muertos y varios heridos en combates

Durante la mañana se iniciaron labores humanitarias para trasladar a los heridos desde el área de los combates.

Noticias RCN

marzo 10 de 2026
02:37 p. m.
La situación de orden público en la Sierra Nevada continúa siendo crítica. Las autoridades confirmaron la muerte de tres personas pertenecientes a comunidades indígenas y un menor herido en medio de enfrentamientos entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y el Clan del Golfo.

En la zona se desplazaron tropas del Ejército junto con la Fiscalía para adelantar los actos urgentes y brindar acompañamiento a las familias arhuacas.

Evacuación de heridos en helicópteros

Durante la mañana se iniciaron labores humanitarias para trasladar a los heridos desde el área de los combates. Un helicóptero con personal médico y soldados llegó al helipuerto de la Primera División del Ejército con nueve personas lesionadas: dos niños, cuatro mujeres y tres pacientes en estado crítico. Varias ambulancias esperaban para trasladarlos al hospital Julio Méndez Barreneche en Santa Marta, donde reciben atención especializada.

Incidente en puesto de control militar

Paralelamente, en un puesto de control sobre la Troncal del Caribe se registró un incidente con un vehículo que no acató la orden de detenerse. En la maniobra de inmovilización, una motocicleta se aproximó y su conductor —un menor de edad— fue interceptado. Posteriormente, un grupo de personas retuvo a los uniformados alegando que el joven había sido agredido.

El Ejército informó que la reacción se dio bajo protocolos establecidos y que se mantiene presencia en la zona para garantizar seguridad y apoyo humanitario.

