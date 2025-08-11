En ángulo del gol de Luis Díaz que muestra que era 'imposible' hacerlo

El talento colombiano volvió a brillar en la Bundesliga. Luis Díaz fue la gran figura de la jornada sabatina en Alemania tras marcar un golazo en el empate 2-2 entre el Bayern Múnich y el Unión Berlín, un resultado que dejó al conjunto bávaro en lo más alto de la tabla, aunque sin poder mantener su racha perfecta de victorias. El guajiro, que atraviesa un momento excepcional, llegó a seis tantos en diez partidos del torneo local, consolidándose como el segundo máximo goleador del campeonato, solo por detrás del inglés Harry Kane, quien suma trece dianas.

Desde el pitazo inicial, el conjunto dirigido por Vincent Kompany se vio sorprendido por la intensidad del Unión Berlín. Sin embargo, cuando el partido parecía complicarse, apareció la magia del colombiano. Díaz recuperó una pelota cerca de la línea lateral, eludió a un rival con un túnel y, desde un ángulo prácticamente imposible, sacó un disparo preciso que se incrustó en el ángulo del arco rival. Su anotación, el 1-1 parcial, fue celebrada con euforia tanto por sus compañeros como por los aficionados del Bayern que viajaron a la capital.

Elogios de Kompany y cifras que confirman su gran momento

Luis Díaz, nacido en Barrancas, La Guajira, viene protagonizando una temporada estelar. Después de su doblete frente al PSG por la Champions League, el atacante suma once goles y cinco asistencias en once partidos disputados en todas las competiciones, números que reflejan su influencia directa en el éxito del equipo. En el duelo ante el Unión Berlín, el colombiano fue titular y disputó los 90 minutos, siendo una de las piezas más activas del esquema ofensivo.

Tras el encuentro, Vincent Kompany no escatimó en elogios para su dirigido. “Necesitábamos ese momento de genialidad de Lucho. Claro que pudo haber marcado otro gol, pero la calidad que tenemos en este equipo es la que necesitamos para lograr nuestros objetivos. Tres goles esta semana; eso está muy bien para él”, aseguró el entrenador belga.

El Bayern Múnich, aunque vio cortada su racha de 16 triunfos consecutivos desde el inicio de la temporada, logró mantener el invicto y se afianza como líder con 28 unidades. En medio de un plantel lleno de estrellas, Luis Díaz continúa destacando como una de las figuras más determinantes del fútbol europeo y una bandera del talento colombiano en el mundo.