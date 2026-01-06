Carlo Ancelotti rompió en llanto con emotivo video antes de la Copa del Mundo de 2026

La Selección de Brasil se perfila como una de las candidatas para la próxima Copa del Mundo en 2026. Si bien hay rivales fuertes, la canarinha parte por su plantel competitivo y por tener a uno de los mejores técnicos a nivel global.

Precisamente, Carlo Ancelotti, DT de Brasil, protagonizó uno de los momentos más humanos y conmovedores de su carrera reciente. El experimentado estratega no pudo contener la emoción y rompió en llanto tras visualizar un video sorpresa preparado por sus nietos, un hecho que ha conmovido profundamente a las redes sociales y a los aficionados del fútbol mundial.

El estratega, conocido por su habitual serenidad, elegancia y templanza en el banquillo, se encontraba participando en un homenaje y repaso de su trayectoria profesional. Lo que parecía ser una entrevista estándar sobre sus hitos deportivos dio un giro drástico cuando las pantallas del plató proyectaron un archivo audiovisual de carácter estrictamente personal.

Video de Carlo Ancelotti llorando por emotivo video

En la entrevista con Globo Esporte, el estratega rompió en llanto al ver unas imágenes de sus nietos. Allí, estos le mandaban mensajes de amor, y un solo pedido, ganar la Copa del Mundo ante otras potencias como España y Francia.

Al ver a cada uno de sus familiares, el italiano no se escondió y rompió en llanto, dejando ver su faceta más noble, algo que no se ve en la cancha, pues siempre se ha caracterizado por ser un hombre de talante serio.

El impacto del video radica en el fuerte contraste con la figura pública de 'Carletto'. A lo largo de las décadas, el italiano se ha consolidado como uno de los directores técnicos más ganadores de la historia, gestionando vestuarios repletos de estrellas mundiales con una calma inquebrantable.

Sin embargo, este episodio dejó en claro que, detrás de los títulos y la gloria deportiva, el motor principal del veterano entrenador sigue siendo su núcleo familiar.

Las reacciones en las plataformas digitales no se hicieron esperar. Tanto aficionados del Real Madrid como seguidores del fútbol en general han viralizado las imágenes del estratega llorando, aplaudiendo su vulnerabilidad y celebrando que figuras de su calibre muestren su faceta más sensible y paternal ante el ojo público.