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Atlético Nacional conoció noticia de última hora antes de la final de Liga BetPlay 2026 I vs. Junior: esta es

El partido de ida se jugará en Barranquilla, a partir de las 7:30 de la noche del 2 de junio.

Foto: @nacionaloficial en Instagram.

Nicolás Forero

junio 01 de 2026
11:51 a. m.
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Atlético Nacional y Junior disputarán la final de la Liga BetPlay 2026 I.

El partido de ida se jugará en el estadio Romelio Martínez, el martes 2 de junio, a las 7:30 de la noche.

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Mientras tanto, la vuelta será el lunes 8 de junio de 2026, en el estadio Atanasio Girardot, a las 5:00 de la tarde.

En los últimos días, Atlético Nacional ha tenido en duda a uno de sus jugadores titulares debido a que fue convocado por su selección para jugar dos partidos amistosos.

Sin embargo, a un día de la final de ida conoció una noticia de última hora. ¿Cuál fue?

Eduard Bello estará disponible para jugar la final con Atlético Nacional

Después de ser convocado, Eduard Bello habló con Oswaldo Vizcarrondo, el director técnico de Venezuela, y llegó a un acuerdo para quedarse con Atlético Nacional y jugar los partidos de ida y vuelta de la final de la Liga BetPlay 2026 I.

"Tras varios días de diálogos y gestión del jugador y del club, Eduard Bello, convocado por Venezuela, finalmente se quedará en Colombia: jugará la ida y la vuelta de la final entre Atlético Nacional y Junior", reveló el periodista Felipe Sierra.

¿Cómo llegan Atlético Nacional y Junior a la final de la Liga BetPlay 2026 I?

Atlético Nacional se clasificó a la final del primer semestre tras vencer a Deportes Tolima en los partidos de ida y de vuelta de la semifinal.

En Ibagué, el 'verde paisa' derrotó 0-1 al 'pijao' con un gol de cabeza de Alfredo Morelos.

Además, en el Atanasio Girardot, el 'verdolaga' ganó 3-1 con celebraciones de Jorman Campuzano, Andrés Román y Edwin Cardona.

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Por su parte, Junior dejó en el camino a Independiente Santa Fe tras empatar 1-1 en El Campín, 0-0 en el Romelio Martínez y ganar la tanda de penaltis.

La anotación del 'tiburón' en el 'coloso de la 57' llegó tras un autogol de Iván Scarpeta.

 

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