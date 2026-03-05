Pogačar conquista el Tour de Romandía con autoridad

El esloveno Tadej Pogačar inscribió su nombre por primera vez en el Tour de Romandía, una prueba que dominó de principio a fin con cuatro victorias de etapa, incluida la que cerró este domingo en el alto de Leysin.

El ciclista del UAE Team Emirates inicia así de manera ideal la transición entre su temporada de clásicas y la preparación para el Tour de Francia, donde buscará su quinto título en julio.

Batalla en Leysin

La última jornada exigió esperar hasta los últimos cientos de metros de la subida a Leysin (14,3 km al 5,9% de pendiente media) para que Pogacar soltara al alemán Florian Lipowitz, su rival directo en la general. El corredor del Red Bull intentó varios ataques, pero terminó cediendo ante la potencia del esloveno, que lo aventajó en 42 segundos.

El francés Lenny Martinez, tercero a 2 minutos 44, confirmó su buen estado de forma tras haber sido segundo en la edición anterior, aunque volvió a mostrar dificultades en ascensiones largas.

Una temporada en ascenso

Este triunfo marca la primera carrera por etapas de Pogacar en 2026, año en el que ya ha conquistado tres clásicas de las cuatro disputadas, con la única excepción de París-Roubaix, donde fue segundo tras Wout van Aert.

El esloveno, que ganó dos kilos de músculo y trabajó su explosividad, reafirma su condición de favorito para el próximo Tour de Francia, consolidando una campaña que lo mantiene en la cima del ciclismo mundial.