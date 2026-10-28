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Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras victorias de Inter Bogotá y Once Caldas

Dos equipos que buscan clasificar a las fases finales consiguieron triunfos clave en sus aspiraciones.

FOTO: Once Caldas

Ángel Ballén

octubre 28 de 2026
10:00 p. m.
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Este miércoles, se jugaron dos partidos clave pensando en la clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay. Once Caldas recibió a Alianza FC en Manizales y el Internacional de Bogotá se enfrentó a Independiente Medellín en Techo.

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Se dieron dos resultados que movieron la tabla de posiciones, los cuales cuales cambiaron a los equipos que estarían parcialmente clasificados a la próxima ronda del campeonato, faltando pocas fechas para que acabe el todos contra todos.

Resultados de este miércoles en la Liga BetPlay

Once Caldas logró imponerse a Alianza FC en condición de local con un solitario gol de penal de Michael Barrios. Con esto, el equipo se metió en los '8' y sueña con competir por el título.

Mientras tanto, el DIM de Amaranto Perea sigue con la mala racha y el equipo terminó cayendo por 2-1 en Techo ante Internacional de Bogotá, resultado clave para la permanencia del club recién debutante.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

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