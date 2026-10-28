Capturan en Barranquilla a presuntos enlaces del CJNG y el Clan del Golfo

La operación Lanza Roja en Barranquilla concluyó con la captura de alias La Patrona y Pau, mexicanos requeridos con fines de extradición por supuestos vínculos con estructuras criminales del exterior.

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Según la Policía, presuntamente coordinaban rutas para transportar cocaína desde el Caribe hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Además, habrían sido nexos entre el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Clan del Golfo.

¿Cómo operaban?

Los detenidos fueron identificados como Sophia Mourra Lozano, alias La Patrona, y Adolfo Paulin González, alias Pau.

La investigación reveló que la droga era producida en laboratorios clandestinos del Clan del Golfo y salía del país por medio de lanchas rápidas conocidas como go-fast y buques.

Según la Policía, los cargamentos llegaban inicialmente a Costa Rica, siendo el centro de acopio, para finalmente ser llevados a México, Estados Unidos y puertos europeos.

Capturados serán extraditados

Las autoridades destacaron que este resultado es un golpe a las finanzas de los dos grupos criminales. Sumado a ello, se pudo evitar el envío de una tonelada de clorhidrato de cocaína que tenía como destino ser comercializada en Estados Unidos.

El director de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, indicó que desde 2024 las autoridades han incautado más de 15 toneladas de clorhidrato de cocaína en aguas internacionales relacionadas con esta alianza criminal.

Los capturados son requeridos por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas. Tras la operación, serán trasladados a Bogotá bajo medidas de seguridad y quedarán a disposición de la Fiscalía.

Hay que recordar que desde hace más de dos años, la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre la presencia de carteles mexicanos en el país. Aparte de Jalisco Nueva Generación, operan el de Sinaloa y los Zetas.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.