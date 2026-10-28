Filtraron datos de más de 41.000 empleados del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos es una de las entidades federales involucradas en la aplicación de las políticas de seguridad y control migratorio del país.

Entre sus organismos se encuentra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), encargado de hacer cumplir las leyes migratorias, incluidas las acciones contra personas que permanecen en territorio estadounidense sin autorización.

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Desde el comienzo del segundo mandato de Donald Trump, en enero de 2025, estas agencias han tenido un papel central en la estrategia del Gobierno para detener y deportar a migrantes indocumentados.

En ese escenario, la publicación de información sobre decenas de miles de empleados del DHS representa una filtración de datos relacionada con una de las áreas más sensibles de la administración estadounidense.

¿Qué información fue publicada?

La organización sin fines de lucro Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets), conocida por difundir información filtrada, anunció el miércoles que divulgó datos correspondientes a más de 41.000 empleados del Departamento de Seguridad Nacional.

Según el grupo, la información incluye trabajadores de diferentes dependencias del DHS, entre ellos personas vinculadas a las operaciones de control migratorio. Los datos permitirían identificar nombres, oficinas y asignaciones laborales, lo que ofrecería una visión de la estructura interna de la entidad y de las funciones que desempeñan sus integrantes.

DDoSecrets afirmó que obtuvo el material de un grupo de activistas informáticos conocido como Department of Peace —Departamento de Paz—, que desarrolló una herramienta llamada Icepick. Esta aplicación permite buscar información relacionada con los nombres de los empleados, sus oficinas y las tareas que tienen asignadas.

Maia Arson Crimew, activista vinculada a DDoSecrets, destacó la dimensión de la filtración y su alcance sobre la organización interna del departamento.

Este conjunto de datos es enorme tanto en tamaño como en impacto.

La activista agregó que la información ofrece una perspectiva sobre la distribución de responsabilidades entre las distintas agencias del DHS, incluida ICE.

Por su parte, Emma Best, cofundadora de Distributed Denial of Secrets, calificó la publicación de los datos como “extraordinaria”.

ICE y la ofensiva migratoria del Gobierno estadounidense

La filtración se conoce en medio de las medidas adoptadas por la administración de Donald Trump para intensificar el control migratorio. Desde enero de 2025, el Gobierno ha promovido detenciones y deportaciones de personas indocumentadas, con ICE como uno de los organismos encargados de ejecutar estas acciones.

El Instituto de Política Migratoria señaló que el Departamento de Seguridad Nacional ha ampliado los arrestos y las deportaciones durante los últimos meses, en comparación con las medidas de aplicación de las leyes migratorias implementadas por el Gobierno de Joe Biden.

De acuerdo con las cifras citadas por el instituto, el DHS, incluida ICE, completó alrededor de 980.000 deportaciones durante los primeros 18 meses del segundo mandato presidencial de Trump.