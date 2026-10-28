Vincent Kompany salió del hospital tras problemas de salud: el Bayern confirmó cómo seguirá su recuperación

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, salió este miércoles del hospital en el que permanecía internado tras sufrir una meningitis. La noticia fue confirmada por Max Eberl, director deportivo del club alemán, quien explicó que el técnico belga recibió autorización médica para continuar su recuperación en casa.

El entrenador, de 40 años, había presentado una infección vírica cuya causa no se había precisado antes de su hospitalización. El viernes anterior sufrió un desmayo durante un entrenamiento, situación que obligó a trasladarlo de urgencia a un centro médico. Posteriormente, los exámenes permitieron establecer que el episodio estuvo relacionado con una inflamación de las meninges.

«Creo que es la mayor noticia y la más bonita para todos nosotros», manifestó Eberl en declaraciones a la cadena de televisión pública alemana ARD, al referirse a la salida del hospital del director técnico.

¿Qué se sabe sobre la recuperación de Vincent Kompany?

De acuerdo con el director deportivo del Bayern Múnich, Kompany podrá continuar su recuperación fuera del hospital, pero deberá mantener reposo y seguir un tratamiento con medicamentos. Eberl expresó su confianza en que el entrenador pueda regresar a sus funciones una vez que se encuentre completamente recuperado.

"Eso significa descanso y medicamentos. Estoy seguro de que muy pronto estará de regreso, al 100%", afirmó el directivo. Sin embargo, el club no confirmó una fecha concreta para el retorno del técnico belga a los entrenamientos o a la dirección de los partidos.

El sábado anterior, Eberl había calculado que Kompany estaría de baja médica durante varias semanas. En ese momento, insistió en que lo prioritario era identificar la causa del problema de salud y permitir que el entrenador descansara hasta encontrarse en condiciones de volver.

¿Quién dirige al Bayern Múnich mientras Kompany se recupera?

Desde la hospitalización del entrenador belga, el inglés Aaron Danks, uno de sus asistentes, asumió de manera interina las funciones de director técnico del Bayern Múnich. El cambio temporal en el banquillo permitió al equipo continuar con sus compromisos deportivos mientras Kompany permanece fuera de la actividad profesional.

La confirmación de la salida del hospital se produjo antes del partido de este miércoles contra el Magdeburgo, equipo de la segunda división alemana, por la Copa de Alemania. El encuentro se disputó en medio de la expectativa por la evolución médica del entrenador.

El siguiente compromiso destacado del Bayern será el sábado, cuando reciba al Borussia Dortmund, segundo clasificado de la Bundesliga, en una nueva edición del Klassiker del fútbol alemán. El Bayern llega a ese partido como líder del campeonato, mientras continúa pendiente de la recuperación de Kompany y de la evolución de su situación médica.