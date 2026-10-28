Selección Colombia sumará nueva baja para el amistoso con Chile: esto se sabe

La Selección Colombia de mayores atraviesa un momento de máxima alerta en su zona ofensiva de cara a la próxima Fecha FIFA de noviembre.

El cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo recibió reportes médicos negativos desde Europa que comprometen seriamente la columna vertebral del combinado nacional para los partidos de preparación ante su similar de Chile.

A la ya confirmada ausencia de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández —delantero del Real Betis que sufrió una lesión muscular en el sóleo proximal izquierdo que lo apartará de los terrenos de juego por aproximadamente un mes— se sumó en las últimas horas otra baja monumental que debilita el frente de ataque.

Se trata de la máxima figura del equipo nacional, Luis Díaz. El extremo guajiro encendió las alarmas tanto en el Bayern Múnich como en el entorno de la Selección tras sentir molestias físicas durante un exigente compromiso de Champions League frente al Arsenal. Tras los exámenes médicos de rigor, se confirmó una dolencia muscular que le impedirá estar presente en los duelos de fogueo.

¿Qué hará Lorenzo?

La ausencia simultánea de dos hombres llamados a liderar la ofensiva obliga al seleccionador nacional a replantear su esquema táctico. Mientras el ‘Cucho’ buscaba consolidar su regreso definitivo tras su ausencia en convocatorias previas, Luis Díaz es considerado una ficha inamovible e irremplazable por su desborde, velocidad y capacidad desequilibrante en el último cuarto de cancha.

Ante este panorama adverso, el universo de futbolistas elegibles se abre para dar oportunidad a nuevos nombres o aquellos que atraviesan un gran momento tanto en la Liga BetPlay como en el exterior.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) aguarda los historiales clínicos definitivos, aunque el tiempo estimado de convalecencia descarta por completo la presencia de ambas estrellas, aplazando su retorno a la Tricolor para los retos oficiales del 2027.