Así quedó la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay tras los puntos retirados al América de Cali

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) falló a favor de Internacional de Bogotá en la demanda presentada contra América de Cali por la alineación de Yhormar Hurtado, otorgándole una victoria por 3-0, tras perder por este mismo resultado en El Campín.

Esta decisión modificó varios ítems en el fútbol colombiano, uno de ellos es la tabla de reclasificación, la cual define los clasificados a competencias internacionales de 2027. América de Cali está en el segundo lugar y parcialmente ocupa puesto para la Copa Libertadores, pero ahora tiene 3 puntos menos.

Así quedó la tabla de reclasificación

Atlético Nacional está en el primer lugar con un amplio margen de diferencia, por lo que ya aseguró su lugar en la Copa Libertadores. América de Cali está en el segundo puesto con 67 puntos (tenía 70) e Independiente Santa Fe tiene 66.

De cerca viene Deportes Tolima con 63 puntos, pero el equipo podría quedar eliminado en la última fecha de la Liga BetPlay si no gana ante Deportivo Cali como visitante, equipo que también aspira a sumar en esta tabla, pues tiene 61 unidades.

Cabe recordar que Junior de Barranquilla ya clasificó a la fase de grupos de la Libertadores tras salir campeón en el primer semestre, el campeón del segundo semestre también irá a esta fase, mientras que los dos mejor ubicados irán a fase 2.

Los siguientes mejores equipos en la tabla clasificarán a la Copa Sudamericana, mientras que el cuarto cupo será para el campeón de la Copa BetPlay. En caso de que el equipo ya esté clasificado a Libertadores, se otorgará al siguiente en reclasificación.