Carlos Andrés Gómez vuelve al radar europeo y su salida tendría un alto costo

El buen momento de Carlos Andrés Gómez en Brasil volvió a ponerlo en el radar del fútbol europeo. El extremo colombiano, actualmente en Vasco da Gama, recibió acercamientos del Bournemouth de Inglaterra, que consultó por su rendimiento y el costo de una posible transferencia para la próxima temporada.

¿Cuánto pediría Vasco da Gama por Carlos Andrés Gómez?

El interés del equipo inglés fue reportado por Globo Esporte, que señaló que el Bournemouth solicitó información de scouting y datos económicos del atacante durante las últimas semanas.

Vasco da Gama, sin embargo, ya tendría una cifra en mente para negociar. Según el medio brasileño, la institución contempla recibir propuestas de entre 15 y 20 millones de euros por el colombiano en la próxima ventana de transferencias.

La posición del equipo de Río de Janeiro tiene respaldo contractual: Gómez tiene vínculo hasta enero de 2031 y se convirtió en uno de los futbolistas más valiosos de la plantilla. Además, Vasco no tendría una urgencia financiera que lo obligue a venderlo por debajo de sus pretensiones.

¿Carlos Andrés Gómez podría volver al fútbol europeo?

El deseo del extremo de volver a jugar en Europa es uno de los factores que podría facilitar una eventual negociación. La dirigencia brasileña conoce ese objetivo y, de acuerdo con el reporte de Globo Esporte, no habría una resistencia definitiva a su salida si llega una propuesta conveniente para todas las partes.

Gómez ya tuvo una experiencia en el fútbol europeo con el Stade Rennes de Francia, antes de encontrar continuidad y protagonismo en Brasil. Su rendimiento con Vasco ha sido determinante para recuperar atención internacional.

En 72 partidos con la camiseta del conjunto carioca acumula 23 participaciones de gol, entre anotaciones y asistencias. Esos registros lo han consolidado como una de las principales alternativas ofensivas del equipo.

¿Qué pasó con Carlos Andrés Gómez en la Copa de Brasil?

El interés europeo aparece pocos días después de un episodio difícil para el colombiano. Gómez falló un penalti en la definición que terminó dejando eliminado a Vasco da Gama frente a Palmeiras en las semifinales de la Copa de Brasil.

La acción marcó el desenlace de la serie, pero no habría cambiado la valoración que el club tiene sobre el extremo ni las consultas que llegan desde el exterior.

De hecho, el departamento de fútbol de Vasco ya estaría identificando posibles reemplazos para esa posición ante una eventual transferencia. El próximo mercado será clave para saber si el Bournemouth convierte su interés en una propuesta que se acerque a los 15 o 20 millones de euros que espera el equipo brasileño.