Reportan fuerte caída mundial de Microsoft 365, Outlook y Teams: esta fue la razón

Un duro golpe se vivió este jueves cuando plataformas esenciales para la productividad empresarial y cotidiana como Microsoft 365, Outlook y Teams experimentaron una interrupción masiva en sus servicios. El fallo, reportado de manera simultánea por miles de internautas, no solo paralizó las comunicaciones corporativas tradicionales, sino que también desató un efecto dominó que afectó a conectores clave utilizados por gigantes de la inteligencia artificial como OpenAI y Anthropic.

Según los datos recopilados por la plataforma de seguimiento de incidencias Downdetector.com, la magnitud del problema se tradujo en cifras récord de reportes en cuestión de horas, evidenciando la alta dependencia digital que empresas y particulares mantienen con el ecosistema de Microsoft.

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El monitoreo en tiempo real de Downdetector reflejó el alcance del colapso digital a través de los reportes enviados por los usuarios afectados:

Outlook: Se registraron más de 97 000 incidencias de usuarios que notificaron problemas para enviar, recibir correos o acceder por completo a sus bandejas de entrada. Esta fue la herramienta más golpeada por el apagón digital.

Microsoft 365: La suite integral de productividad acumuló más de 38 000 notificaciones, afectando el uso de aplicaciones de ofimática en la nube como Word, Excel y OneDrive.

Microsoft Teams: La plataforma de videollamadas y colaboración laboral reportó unas 4 500 incidencias, dificultando las reuniones virtuales y la comunicación interna en miles de empresas alrededor del mundo.

Aunque las cifras reflejan el volumen inicial de quejas procesadas, desde la compañía advirtieron que el número real de usuarios afectados podría ser significativamente mayor debido a la interconexión de sus servicios corporativos y educativos.

¿Qué fue lo que pasó? Microsoft se pronunció

Ante la presión de millones de usuarios y el impacto económico global, Microsoft emitió un comunicado oficial detallando las acciones tomadas por su equipo de ingeniería:

"Estamos explorando enérgicamente todas las vías posibles para reducir el impacto", afirmó la compañía tecnológica en su cuenta oficial de actualizaciones de estado.

A primera hora del día, Microsoft había anunciado que una incidencia aislada en Teams que afectaba principalmente a usuarios de Norteamérica ya se encontraba totalmente solucionada.

Sin embargo, horas más tarde la corporación reconoció que el problema subyacente poseía un alcance mayor, afectando de manera crítica la conectividad de Microsoft 365 en múltiples regiones internacionales.