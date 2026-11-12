¡Increíble! Usuario del Cable Aéreo de Manizales grabó el momento exacto del gol de James desde las alturas: vea el vídeo

Once Caldas y Atlético Nacional empataron en el partido de ida por las semifinales de la Copa BetPlay en el estadio Palogrande de Manizales el pasado martes 10 de noviembre; el gol de los 'verdolagas' fue anotado por el excapitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, que consiguió su primer gol desde su llegada al fútbol colombiano.

Después de haber disputado 10 partidos oficiales con la camiseta de Nacional, Rodríguez celebró por primera vez en condición de visitante y llegará a los cuadrangulares finales con un gran rendimiento; el partido de vuelta se jugará el próximo martes 17 de octubre en Medellín y el ganador jugará la gran final contra el ganador entre América e Inter de Bogotá.

Gol de James fue grabado desde el Cable Aéreo de Manizales

En redes sociales se conoció un increíble vídeo que registró el momento exacto del gol de James desde el Cable Aéreo de Manizales en una escena pocas veces vista y que destaca la buena suerte de los usuarios que estaban en ese momento utilizando el servicio de transporte de la ciudad.

El video, publicado en la red social X, ya cuenta con miles de 'likes' y compartidos, y en los comentarios se destaca la fortuna que tuvo la persona que grabó el video, además de mencionar que esa toma del gol es única e irrepetible.

"La suerte de nosotros, amor. En vivo y en directo lo vimos", expresó el señor que graba el video y que estaría en compañía de su pareja; según el audio, los usuarios del Cable Áéreo no se percataron de que el gol había sido anotado por James Rodríguez; sin embargo, pudieron grabar la jugada de inicio a fin.

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"El primero con el más grande": James Rodríguez

Tras la anotación, James se pronunció en redes sociales y celebró su anotación con la frase "El primero con el más grande, Atlético Nacional"; hinchas y periodistas en el país estaban esperando el aporte goleador del talentoso volante, que a lo largo de su carrera se ha caracterizado por ser un jugador que anota varios goles por temporada.