Nuevas cuentas por el 'punto invisible' en la Liga BetPlay tras fallo del TAS contra América de Cali

Este 12 de noviembre, el Tribunal de Arbitraje Deportivo dio a conocer el fallo de la demanda que dos clubes presentaron contra América de Cali por la alineación de Yhormar Hurtado, jugador que ya había jugado en dos clubes diferentes en 2026.

Aunque cinco equipos demandaron ante la Dimayor, solo Independiente Santa Fe e Internacional de Bogotá terminaron apelando ante el TAS. El fallo determinó que América perdió 3-0 ante Inter, pero se mantuvo el 0-0 frente al 'León'.

Por esta razón, el equipo vallecaucano tiene 3 puntos menos en la tabla de posiciones y también -6 goles en la diferencia, pasando de estar en segundo lugar con 36 unidades y +19, a estar en el tercer puesto con 33 y +14.

Las nuevas cuentas por el 'punto invisible' en la Liga BetPlay

Este sábado se jugará la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay y hay que recordar que los dos primeros en la tabla de posiciones obtienen una ventaja deportiva para la fase de cuadrangulares, la cual se conoce como 'punto invisible' y es el primer ítem de desempate para avanzar a la final.

Atlético Nacional aseguró el primer lugar, por lo que tras el fallo del TAS, ahora hay cuatro equipos en disputa por la segunda casilla. Así están las cuentas para cada uno.