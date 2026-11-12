Nuevas cuentas por el 'punto invisible' en la Liga BetPlay tras fallo del TAS contra América de Cali
La fecha 19 de la Liga BetPlay tendrá una nueva emoción tras el fallo del TAS por el caso de Yhormar Hurtado.
Ángel Ballén
02:30 p. m.
Este 12 de noviembre, el Tribunal de Arbitraje Deportivo dio a conocer el fallo de la demanda que dos clubes presentaron contra América de Cali por la alineación de Yhormar Hurtado, jugador que ya había jugado en dos clubes diferentes en 2026.
Aunque cinco equipos demandaron ante la Dimayor, solo Independiente Santa Fe e Internacional de Bogotá terminaron apelando ante el TAS. El fallo determinó que América perdió 3-0 ante Inter, pero se mantuvo el 0-0 frente al 'León'.
Por esta razón, el equipo vallecaucano tiene 3 puntos menos en la tabla de posiciones y también -6 goles en la diferencia, pasando de estar en segundo lugar con 36 unidades y +19, a estar en el tercer puesto con 33 y +14.
Las nuevas cuentas por el 'punto invisible' en la Liga BetPlay
Este sábado se jugará la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay y hay que recordar que los dos primeros en la tabla de posiciones obtienen una ventaja deportiva para la fase de cuadrangulares, la cual se conoce como 'punto invisible' y es el primer ítem de desempate para avanzar a la final.
Atlético Nacional aseguró el primer lugar, por lo que tras el fallo del TAS, ahora hay cuatro equipos en disputa por la segunda casilla. Así están las cuentas para cada uno.
- Deportivo Cali tiene 34 puntos y se enfrentará a Deportes Tolima en el estadio de Palmaseca. Con una victoria asegura el segundo puesto; en caso de un empate necesita que América no gane y que Bucaramanga no golee por más de 3 goles; si pierde necesita que ni América, Bucaramanga o Santa Fe ganen.
- América de Cali quedó con 33 puntos y visitará a Deportivo Pereira en Yopal. Necesita ganar y que el Cali no pase de un empate.
- Atlético Bucaramanga tiene 32 puntos y jugará ante Fortaleza en casa. Necesita ganar, que Cali pierda y América sume máximo 1 punto. En caso de que el Cali gane, tendrá que descontar 3 goles en la diferencia de gol.
- Independiente Santa Fe acumula 31 puntos y se medirá ante Internacional de Bogotá en Techo. Necesita ganar que Cali pierda y descontar 6 goles en la diferencia: esto sumado a que América y Bucaramanga no ganen.