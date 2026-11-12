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Las consecuencias de dormir con maquillaje que podrían afectar la piel

¿Duermes con maquillaje? Estas son las consecuencias para el rostro.

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Foto: diseñado por ChatGPT

Noticias RCN

noviembre 12 de 2026
01:23 p. m.
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Llegar a casa después de un día largo y acostarse sin retirar el maquillaje puede parecer un descuido inofensivo, pero repetir este hábito puede afectar la salud de la piel. Dormir con base, corrector, polvo o rímel favorece la obstrucción de los poros, puede empeorar el acné y provocar irritaciones, especialmente en personas con piel sensible.

¿Cuáles son las consecuencias de dormir con maquillaje?

Durante el día, el maquillaje entra en contacto con el sudor, la grasa natural de la piel, las células muertas y las partículas del ambiente. Cuando estos residuos permanecen en el rostro durante la noche, pueden contribuir a diferentes problemas dermatológicos.

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Estas son algunas de las consecuencias:

1. Aparición de granos y puntos negros: los residuos de cosméticos pueden favorecer la obstrucción de los poros y la aparición de imperfecciones. Incluso los productos etiquetados como no comedogénicos pueden contribuir a brotes si se dejan sobre la piel durante la noche.

2. Irritación y enrojecimiento: algunos ingredientes presentes en los cosméticos, como fragancias y conservantes, pueden generar reacciones en personas sensibles. La piel puede presentar picazón, resequedad, enrojecimiento o descamación.

3. Problemas en los ojos: dormir con rímel, delineador o sombras puede dejar partículas alrededor de los párpados y dentro de los ojos. Esto puede ocasionar molestias e irritación. Una higiene inadecuada del maquillaje ocular también aumenta el riesgo de infecciones.

4. Alteraciones en la apariencia de la piel: acumular residuos cosméticos y grasa puede hacer que el rostro luzca menos uniforme y que algunas imperfecciones se hagan más visibles. Si el hábito se mantiene, también puede dificultar el cuidado adecuado de la barrera cutánea.

¿Dormir con maquillaje una sola noche puede causar daños?

No necesariamente. Acostarse con maquillaje una noche no significa que la piel vaya a sufrir daños permanentes ni que aparezca acné de inmediato. Sin embargo, convertirlo en una práctica frecuente sí puede aumentar la exposición a factores que favorecen los brotes y la irritación.

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La recomendación de los dermatólogos es retirar los cosméticos antes de acostarse, incluso cuando se utilizan productos de larga duración o resistentes al agua.

¿Cómo limpiar la piel antes de dormir?

No es necesario tener una rutina extensa para cuidar el rostro. Lo importante es retirar los productos correctamente y evitar frotar la piel con fuerza.

  • Utilizar un desmaquillante adecuado para el tipo de cosmético.
  • Lavar el rostro con un limpiador suave y agua tibia.
  • Retirar cuidadosamente el maquillaje de los ojos, sin restregar los párpados.
  • Aplicar una crema hidratante apropiada para el tipo de piel.
  • Limpiar regularmente las brochas y los aplicadores.

Si aparecen brotes persistentes, irritación frecuente o molestias en los ojos, es recomendable consultar con un dermatólogo u oftalmólogo, según corresponda.

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Retirar el maquillaje antes de dormir es un hábito sencillo que puede ayudar a prevenir problemas cutáneos y mantener una rutina de cuidado saludable.

Este artículo fue redactado por una IA, bajo la supervisión de un periodista.

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