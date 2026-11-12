Murió reconocida actriz e influencer de Colombia: tenía 24 años

Este 12 de noviembre de 2026, falleció una joven actriz y creadora de contenido oriunda de Cali.

Catalina Fernández Gómez, conocida en las redes sociales como Cata Amatista, partió de este plano terrenal tras batallar desde el 2023 contra un tumor cerebral.

La noticia fue confirmada mediante un desgarrador mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Así se lamentó la muerte de Catalina Fernández Gómez, la actriz conocida como Cata Amatista

En un sentido post de Instagram, se destacó la calidad humana de la actriz Cata Amatista, pero también su amor y labor por el arte.

"Hoy, Cata ha partido de este plano material. Su cuerpo ha descansado, pero su luz, su amor y todo lo maravilloso que sembró en este mundo, se quedan para siempre en cada uno de nosotros. Cata fue y seguirá siendo un ser de luz extraordinario. Una niña llena de amor, de vida, de alegría, de sueños y de una manera muy bonita de encontrar magia en las cosas más pequeñas. Hasta su último segundo nos ayudó a vivir, a agradecer, a disfrutar, a abrazar fuerte y a entender que la vida es un regalo que merece ser celebrado todos los días", se precisó.

"Como familia, hoy encontramos consuelo en saber que, del otro lado, donde sea que el alma continúe, Cata está siendo feliz. Imaginamos su alma libre, tranquila, llena de paz, de gozo y de esa luz tan suya que nunca se apagará", se añadió.

Así fue el proceso médico de Catalina Fernández Gómez

Catalina Fernández Gómez, que siempre fue una enamorada de la actuación y trabajó principalmente en el teatro musical y en varias producciones independientes realizadas en Cali, fue diagnosticada con un tumor cerebral en marzo de 2023.

La actriz y creadora de contenido acudió al médico debido a que comenzó a presentar dolores de cabeza frecuentes y, tras el hallazgo, no solo pasó por el quirófano, sino que también empezó quimioterapias y radioterapias.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los especialistas, su enfermedad avanzó y en marzo de 2025 se extendió hasta su columna.