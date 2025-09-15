CANAL RCN
Deportes

Así quedó la tabla del descenso tras la victoria de Deportivo Cali y derrotas de sus rivales directos

El cuadro 'azucarero' venció a Deportivo Pasto en su estadio y tomó ventaja en la temida tabla del descenso del fútbol colombiano.

Deportivo Cali
FOTO: Deportivo Cali

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
07:51 a. m.
Hay movimientos en la tabla del descenso del fútbol colombiano. Luego de que se disputara la fecha 11 de la Liga BetPlay, los equipos que están en riesgo de caer a la segunda división hacen cuentas tras unos resultados que favorecen al Deportivo Cali.

El cuadro 'azucarero' regresó a la victoria en el partido donde se enfrentaron a Deportivo Pasto en el estadio de Palmaseca. Ganaron por 2-1 y es una victoria que vale el doble, pues sus principales rivales directos terminaron perdiendo.

Así le fue a los equipos que pelean por el descenso

Unión Magdalena cayó en su visita a Independiente Santa Fe en Bogotá. Luego de la victoria ante Junior en el clásico costeño, volvieron a caer y siguen en el fondo de la tabla del descenso, al cabo de 10 meses de su regreso a primera división.

Entre tanto, Envigado, el otro equipo que sigue en zona roja, sufrió una derrota por la mínima diferencia en su visita a Once Caldas en Manizales, por lo que cada partido se hace más difícil que continúen en primera división.

Finalmente, Boyacá Chicó, club que viene intentando sumar puntos para superar al Cali, fue goleado ante Deportes Tolima en Ibagué, por lo que son el club que tiene mayor riesgo de ser relegado por uno de sus perseguidores.

Tabla del descenso del fútbol colombiano

20. Unión Magdalena | 31 pj, 22 puntos: PRO 0,71
19. Envigado | 109 pj, 91 puntos: PRO 0,83
18. Boyacá Chicó | 109 pj, 112 puntos: PRO 1,03
17. Deportivo Cali | 109 pj, 127 puntos: PRO 1,17
16. Equidad | 109 pj, 128 puntos: PRO 1,17
15. Llaneros | 31 pj, 38 puntos: PRO 1,23

