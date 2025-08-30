Así quedó la tabla del descenso tras las derrotas de Deportivo Cali y Unión Magdalena

Este sábado 30 de agosto, se jugaron varios partidos correspondientes a la fecha 9 de la Liga BetPlay 2025-II, donde se presentaron algunos resultados que serían clave para definir a los equipos que jugarán el Torneo BetPlay en 2026.

Clubes como Deportivo Cali y Unión Magdalena, quienes están comprometidos en la tabla del descenso, perdieron sus respectivos partidos, por lo que los hinchas empiezan a hacer cuenta de cara a los compromisos restantes del 'todos contra todos'.

Cabe recordar que los cuadrangulares no suman en el promedio, por lo que solo les quedan estos partidos de la primera fase del campeonato para la salvación ahora y para sumar lo máximo posible pensando en el próximo año.

Resultados clave en la pelea por el descenso

Junior 4 - 0 Llaneros: El equipo de Villavicencio fue goleado en Barranquilla, pero su buen rendimiento en este semestre lo tiene fuera de la zona roja donde estuvo casi toda la primera parte del año.

Boyacá Chicó 1 - 0 Unión Magdalena: Duelo directo por el descenso y Boyacá Chicó logró sacar ventaja con la mínima diferencia, ampliando todavía más la ventaja con los samarios que necesitan de una campaña casi perfecta para salvarse.

Deportivo Cali 1 - 3 Independiente Medellín: Cali sigue sufriendo en la tabla del descenso tras caer en casa frente al DIM. El equipo ahora está en la posición 18 y aunque es difícil que caiga a zona de descenso, estos resultados los dejarían muy comprometidos en 2026.

Tabla del descenso al cierre del sábado 30 de agosto

FOTO: Dimayor

20. Unión Magdalena | 29 pj, 19 puntos: PRO 0,66

19. Envigado | 106 pj, 90 puntos: PRO 0,85

18. Boyacá Chicó | 107 pj, 112 puntos: PRO 1,05

17. Deportivo Cali | 107 pj, 123 puntos: PRO 1,15

16. Llaneros | 29 pj, 34 puntos: PRO 1,17