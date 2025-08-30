CANAL RCN
Deportes

Así quedó la tabla del descenso tras las derrotas de Deportivo Cali y Unión Magdalena

Quedan pocas fechas para conocer a los dos equipos que jugarán en la segunda división del fútbol colombiano.

FOTO: Redes sociales

Noticias RCN

agosto 30 de 2025
10:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este sábado 30 de agosto, se jugaron varios partidos correspondientes a la fecha 9 de la Liga BetPlay 2025-II, donde se presentaron algunos resultados que serían clave para definir a los equipos que jugarán el Torneo BetPlay en 2026.

Un hincha del Deportivo Cali falleció tras ser arrollado por el bus del equipo
RELACIONADO

Un hincha del Deportivo Cali falleció tras ser arrollado por el bus del equipo

Clubes como Deportivo Cali y Unión Magdalena, quienes están comprometidos en la tabla del descenso, perdieron sus respectivos partidos, por lo que los hinchas empiezan a hacer cuenta de cara a los compromisos restantes del 'todos contra todos'.

Cabe recordar que los cuadrangulares no suman en el promedio, por lo que solo les quedan estos partidos de la primera fase del campeonato para la salvación ahora y para sumar lo máximo posible pensando en el próximo año.

Resultados clave en la pelea por el descenso

Junior 4 - 0 Llaneros: El equipo de Villavicencio fue goleado en Barranquilla, pero su buen rendimiento en este semestre lo tiene fuera de la zona roja donde estuvo casi toda la primera parte del año.

Boyacá Chicó 1 - 0 Unión Magdalena: Duelo directo por el descenso y Boyacá Chicó logró sacar ventaja con la mínima diferencia, ampliando todavía más la ventaja con los samarios que necesitan de una campaña casi perfecta para salvarse.

Deportivo Cali 1 - 3 Independiente Medellín: Cali sigue sufriendo en la tabla del descenso tras caer en casa frente al DIM. El equipo ahora está en la posición 18 y aunque es difícil que caiga a zona de descenso, estos resultados los dejarían muy comprometidos en 2026.

Tabla del descenso al cierre del sábado 30 de agosto

Tabla del descenso
FOTO: Dimayor

20. Unión Magdalena | 29 pj, 19 puntos: PRO 0,66
19. Envigado | 106 pj, 90 puntos: PRO 0,85
18. Boyacá Chicó | 107 pj, 112 puntos: PRO 1,05
17. Deportivo Cali | 107 pj, 123 puntos: PRO 1,15
16. Llaneros | 29 pj, 34 puntos: PRO 1,17

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Independiente Medellín

Partidazo en Palmaseca: DIM resistió y se quedó los 3 puntos ante Deportivo Cali

James Rodríguez

James Rodríguez: el 'casi golazo' con León y el susto antes de unirse a la Selección Colombia

América de Cali

Ultimátum para Gabriel Raimondi en América y los nombres que suenan para reemplazarlo

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá de HOY 30 de agosto: premio mayor

Revise aquí los resultados de la Lotería de Boyacá de hoy sábado 30 de agosto de 2025 y descubra si su billete es el ganador del premio mayor.

Deportivo Cali

Se reveló la identidad del hincha que falleció tras el accidente con el bus del Deportivo Cali

El Deportivo Cali emitió un comunicado oficial lamentando el fallecimiento del joven hincha en medio de un accidente de tránsito.

Miss Universe Colombia

¿Cómo votar en Miss Universe Colombia 2025? Guía completa del reality

Cuidado personal

Las mejores técnicas para el cuidado del cabello rizado con productos naturales

Ecuador

Video: dos policías ecuatorianos estarían involucrados en el homicidio de un joven en Quito