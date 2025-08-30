Un hincha del Deportivo Cali falleció tras ser arrollado por el bus del equipo

Una grave noticia se presentó momentos antes del partido donde Deportivo Cali se enfrentaría al Independiente Medellín en el estadio de Palmaseca, pues el bus que transportaba al equipo local protagonizó un grave accidente.

De acuerdo a lo informado por los miembros del plantel del cuadro azucarero, un hincha identificado como Juan Pablo Núñez Agudelo, se habría atravesado en el trayecto del bus, provocando su muerte.

Este hecho retrasó la llegada de los jugadores al estadio, por lo que el partido pasó de las 8:30 a las 8:50, donde la colaboración fue clave, pues el bus donde iban los jugadores del DIM, transportó a los futbolistas rivales.

Alberto Gamero y el relato sobre el accidente

En diálogo con Win Sports, Alberto Gamero, director técnico del Deportivo Cali, habló sobre el duro momento que tuvo que vivir junto a su cuerpo técnico y jugadores, pues el bus tuvo que quedarse en el lugar de los hechos tras el siniestro vial.

Le envió condolencias a la familia del hincha que se dirigía hacia el estadio. "Un hecho muy lamentable de un accidente donde fallece un hincha del Deportivo Cali que venía a ver el partido, Dios lo tenga en su santa gloria. Se ha tropezado con el bus de nosotros y lamentablemente hay una niña herida".

Raúl Giraldo, máximo accionista del DIM y el gesto con el Deportivo Cali

Otro de los protagonistas que habló en la previa de este compromiso fue Raúl Giraldo, máximo accionista del Independiente Medellín, confirmó que hubo un acuerdo para que el partido se aplazara 20 minutos y los jugadores rivales llegaran al escenario deportivo.

Informó que se facilitó el bus de su equipo para regresar al punto donde quedó el bus del Cali para recoger a los futbolistas del cuadro rival.