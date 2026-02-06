James Rodríguez ya viste los colores de Minnesota United FC: presentación oficial

Minnesota United FC confirmó a James Rodríguez y mostró su primera aparición oficial.

La incertidumbre sobre el paradero futbolístico de James Rodríguez ha terminado. Este viernes 6 de febrero, en un anuncio que sacudió el mercado de fichajes, se confirmó que el capitán de la Selección Colombia es el nuevo refuerzo del Minnesota United de la Major League Soccer (MLS).

El volante llega a territorio estadounidense con un objetivo claro: recuperar su máximo nivel de cara a la Copa del Mundo 2026, que iniciará en poco más de cuatro meses.

Tras casi un trimestre de inactividad luego de su desvinculación del Club León, James puso fin a una de las "novelas" más largas del fútbol internacional.

Aunque su nombre sonó con fuerza para reforzar ligas en Argentina, Ecuador e incluso en Colombia, el mediocampista optó por el proyecto del estado de Minnesota, buscando continuidad y estabilidad.

Falcao intentó convencer a James para que jugara en Millonarios

Antes de concretar su llegada a la MLS, el entorno del jugador estuvo marcado por intensos rumores que lo vinculaban con el Fútbol Profesional Colombiano.

Se conoció que Radamel Falcao García intentó mediar personalmente para convencer a James de fichar por Millonarios.

La intención del 'Tigre' era conformar una dupla histórica en el cuadro 'embajador' para que Rodríguez tuviera ritmo de competencia garantizado antes de la cita mundialista.

Sin embargo, las propuestas del exterior terminaron pesando más. Equipos de la liga argentina y ecuatoriana también presentaron ofertas formales, pero el proyecto de vida y deportivo en Estados Unidos fue el factor decisivo.

James llega al Minnesota United en calidad de agente libre, firmando inicialmente un vínculo hasta junio de 2026, con una cláusula de extensión automática hasta diciembre, dependiendo de su rendimiento y minutos jugados.

James ya está en territorio estadounidense

El jugador ya se encuentra en Minnesota adelantando trámites administrativos y de documentación.

Se espera que el colombiano se integre a los entrenamientos de inmediato para estar a punto de cara al debut de la temporada.

Estoy muy feliz por esta nueva etapa en mi vida. Espero estar en mi mejor momento para llevar alegría a esta ciudad y a todos los que confían en mí. Tengo muchas ganas de conocer a todos los apasionados aficionados de Minnesota, porque también soy un jugador apasionado que quiere darlo todo en el campo y siempre quiere ganar, mencionó James a su nuevo club.

Curiosamente, el estreno del club será el próximo 21 de febrero, cuando visiten al Austin FC, equipo que curiosamente fue uno de los interesados en fichar al zurdo hace apenas unas semanas.