IMPORTANTE cambio en el precio del dólar en Colombia en el cierre de HOY 6 de febrero de 2026: así se cotizó

El precio del dólar en Colombia abrió este 6 de febrero de 2026 en 3.681,00 pesos, mientras que la Tasa Representativa del Mercado alcanzó los 3.691,75 pesos.

La TRM, en comparación con el día anterior (5 de febrero de 2026), tuvo un incremento notable de 46.82 pesos.

Sin embargo, a lo largo de la jornada tuvo varios cambios y, finalmente, sobre la 1:00 de la tarde de este viernes, cerró a la baja después de varios días que no había sido así.

¿Qué tanto bajó el precio del dólar en Colombia respecto al precio de apertura? Descubra los detalles completos aquí en Noticas RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 6 de febrero de 2026

El Banco de la República, como todos los días, monitoreó el dólar minuto a minuto e identificó que cerró exactamente en 3.661,00 pesos.

Eso significa que, haciendo el balance con el precio de apertura, la disminución fue de 20 pesos.

Además, el Banco de la República, teniendo en cuenta estos datos, también precisó que la Tasa Promedio del Mercado se ha ubicado en 3.670,740 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estos son los datos más importantes de la Tasa Representativa del Mercado

La Tasa Representativa del Mercado de este 6 de febrero de 2026, respecto al viernes de la semana pasada (30 de enero de 2026), tuvo un incremento del 0.83 al reportar 30.46 pesos más.

Por otra parte, tomando como referencia la Tasa Representativa del Mercado de exactamente hace un mes (6 de enero de 2026), se detectó una deducción de 78.28 pesos, lo que equivale al 2.08%.

Además, revisando la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (6 de febrero de 2025), hubo una disminución contundente de 488.31 pesos.

Y, mirando en retrospectiva la primera Tasa Representativa del Mercado del 2026, hubo un descenso de 65.33 pesos.