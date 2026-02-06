CANAL RCN
Economía

IMPORTANTE cambio en el precio del dólar en Colombia en el cierre de HOY 6 de febrero de 2026: así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 6 de febrero de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

febrero 06 de 2026
02:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precio del dólar en Colombia abrió este 6 de febrero de 2026 en 3.681,00 pesos, mientras que la Tasa Representativa del Mercado alcanzó los 3.691,75 pesos.

La TRM, en comparación con el día anterior (5 de febrero de 2026), tuvo un incremento notable de 46.82 pesos.

Dólar en Colombia tuvo variación importante este 6 de febrero: precio no se veía hace días
RELACIONADO

Dólar en Colombia tuvo variación importante este 6 de febrero: precio no se veía hace días

Sin embargo, a lo largo de la jornada tuvo varios cambios y, finalmente, sobre la 1:00 de la tarde de este viernes, cerró a la baja después de varios días que no había sido así.

¿Qué tanto bajó el precio del dólar en Colombia respecto al precio de apertura? Descubra los detalles completos aquí en Noticas RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 6 de febrero de 2026

El Banco de la República, como todos los días, monitoreó el dólar minuto a minuto e identificó que cerró exactamente en 3.661,00 pesos.

Eso significa que, haciendo el balance con el precio de apertura, la disminución fue de 20 pesos.

Además, el Banco de la República, teniendo en cuenta estos datos, también precisó que la Tasa Promedio del Mercado se ha ubicado en 3.670,740 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estos son los datos más importantes de la Tasa Representativa del Mercado

La Tasa Representativa del Mercado de este 6 de febrero de 2026, respecto al viernes de la semana pasada (30 de enero de 2026), tuvo un incremento del 0.83 al reportar 30.46 pesos más.

Por otra parte, tomando como referencia la Tasa Representativa del Mercado de exactamente hace un mes (6 de enero de 2026), se detectó una deducción de 78.28 pesos, lo que equivale al 2.08%.

El precio del dólar tuvo movimiento INESPERADO en el cierre de hoy 5 de febrero de 2026: así se cotizó
RELACIONADO

El precio del dólar tuvo movimiento INESPERADO en el cierre de hoy 5 de febrero de 2026: así se cotizó

Además, revisando la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (6 de febrero de 2025), hubo una disminución contundente de 488.31 pesos.

Y, mirando en retrospectiva la primera Tasa Representativa del Mercado del 2026, hubo un descenso de 65.33 pesos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy viernes 6 de febrero de 2026

Tasa de interés

El Banco de la República advierte que la inflación podría llevar a nuevo aumento de la tasa de interés

Superintendencia de Industria y Comercio

SIC anunció que vigilará estaciones de servicio por no bajar el precio de la gasolina

Otras Noticias

Lluvias En Colombia

Crudas imágenes de la devastación por inundaciones en Tierralta, Córdoba: damnificados exigen ayuda al gobierno

Las precipitaciones afectan múltiples municipios del departamento, con 8.000 hectáreas de cultivos perdidas y 36 albergues temporales habilitados.

James Rodríguez

James Rodríguez aterrizó a los hinchas de Millonarios, tras ser presentado en Minnesota United

James Rodríguez fue directo en medio de la presentación con el Minnesota United y trató como "chisme" su posible llegada a Millonarios.

Conciertos

Conectando Corazones 2026 llega a Medellín y Bogotá con un mensaje de fe y esperanza

Andrés Escobar

Él era Santiago Gallón Henao, hombre asesinado en México vinculado al crimen de Andrés Escobar

Enfermedades

Qué es el síndrome de Korsakoff y por qué el alcohol puede provocar demencia