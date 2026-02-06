CANAL RCN
Internacional

Él era Santiago Gallón Henao, hombre asesinado en México vinculado al crimen de Andrés Escobar

Foto: AFP y Fiscalía General de la Nación

Noticias RCN

febrero 06 de 2026
12:33 p. m.
Juan Santiago Gallón Henao, condenado en Colombia por el encubrimiento del asesinato del futbolista Andrés Escobar, fue asesinado en México en un ataque armado ocurrido cuando ingresaba a un restaurante. El hecho se registró el 4 de febrero, según confirmaron las primeras informaciones conocidas sobre el caso.

Gallón Henao fue impactado por disparos de arma de fuego en el momento en que entraba al establecimiento, en circunstancias que ahora son materia de investigación por parte de las autoridades mexicanas. Hasta el momento no se han entregado detalles oficiales sobre los responsables ni sobre el móvil del crimen.

El nombre de Gallón Henao está ligado a uno de los episodios más dolorosos del fútbol colombiano: el homicidio de Andrés Escobar, defensor de la Selección Colombia, ocurrido el 2 de julio de 1994 en Medellín, días después del Mundial de Estados Unidos.

Santiago Gallón capturado
Foto: Fiscalía General de la Nación

En esa fecha, el futbolista antioqueño recibió seis impactos de bala a la salida de una discoteca, tras un altercado con un grupo de personas que lo increparon por el accidental autogol marcado con la Selección Colombia.

¿Quién fue Juan Santiago Gallón Henao y cuál fue su papel en el crimen de Andrés Escobar?

La justicia colombiana determinó que Humberto Muñoz, conductor y escolta de los hermanos Gallón, fue el autor material del asesinato de Andrés Escobar.

Sin embargo, Juan Santiago Gallón Henao y su hermano fueron condenados por encubrimiento, al establecerse que intentaron desviar la investigación mediante una falsa denuncia de robo.

Por este caso, Gallón Henao pagó 15 meses de prisión en Colombia. Años después de cumplir esa condena, su nombre volvió a aparecer en expedientes judiciales por otros hechos de gravedad.

En 2009, se entregó a la Fiscalía General de la Nación en medio de investigaciones por financiación de grupos paramilitares, específicamente bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que operaron en municipios del suroeste antioqueño entre 2000 y 2004. Por estos hechos fue condenado a tres años y tres meses de prisión.

Tras recuperar la libertad, figuró públicamente como caballista en Antioquia, aunque las autoridades continuaron siguiéndole la pista.

¿Por qué Juan Santiago Gallón volvió a ser investigado años después?

En 2018, Gallón Henao fue capturado en Cúcuta por su presunta vinculación con La Oficina de Envigado y por integrar una red de narcotráfico internacional. Según las investigaciones, esta organización enviaba droga hacia Estados Unidos y el Reino Unido, camuflada en cargamentos de comida para perros.

El proceso lo relacionó con un cargamento de 2,5 toneladas de cocaína incautado en 2017 en el puerto de Barranquilla, uno de los decomisos más grandes registrados en ese periodo.

Tras conocerse la noticia de su asesinato en México, el presidente Gustavo Petro recordó que había denunciado a Gallón Henao en 2007 en el Senado de la República: "Hacía parte de la convivir "El Cóndor" al lado de alias "El Tubo", quien era el coordinador del bloque metro, y se dedicaba al robo de gasolina de un tubo"

Google News Síguenos en Google News

