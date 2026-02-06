Así es el Minnesota United, nuevo equipo de James Rodríguez: DT, nómina e historial

Este jueves 6 de febrero se confirmó oficialmente la llegada de James Rodríguez al Minnesota United FC, movimiento que sacude el mercado de la Major League Soccer y pone los ojos del continente sobre el club conocido como Los Loons.

El volante colombiano asume un nuevo reto en una institución joven, ambiciosa y en pleno proceso de consolidación dentro del fútbol norteamericano.

Cameron Knowles, el DT que lidera el nuevo proyecto

Para la temporada 2026, el encargado del banquillo es Cameron Knowles, quien fue promovido oficialmente el pasado 12 de enero tras la salida de Eric Ramsay. Este DT es de la casa venía trabajando con el equipo filial MNUFC2 y llevaba varios años en la estructura del club.

Su ascenso representa continuidad y conocimiento interno, algo clave para integrar a figuras como James en un plantel que combina juventud con experiencia.

Nómina 2026: mezcla de talento joven y refuerzos internacionales

La plantilla ronda los 30 jugadores, con una edad promedio cercana a los 25 años. En el arco aparecen Drake Callender, Alec Smir y Kayne Rizvanovich. En defensa y mediocampo destacan Anthony Markanich, Britton Fischer, D.J. Taylor, Julian Gressel, Jefferson Díaz y Carlos Harvey. En ataque figuran Nicolás Romero, Mamadou Dieng y Bongokuhle Hlongwane.

A ellos se suman incorporaciones recientes como Peter Stroud y Tomás Chancalay, mientras que el argentino Joaquín Pereyra y el ganés Kelvin Yeboah ocupan actualmente los cupos de jugadores franquicia del club.

Historia y palmarés del Minnesota United

Minnesota United nació oficialmente como club profesional en 2010 y debutó en la MLS en 2017 como franquicia de expansión, tras su paso por la antigua NASL.

Aunque todavía no levanta títulos de liga en la MLS, sí ha sido protagonista habitual en playoffs y logró el campeonato de la NASL en 2011, bajo su estructura anterior.

Como parte del plan de presentación, James estará este viernes en el Target Center presenciando el juego de NBA entre Minnesota Timberwolves y New Orleans Pelicans (8:00 p.m.).

El ‘10’ es un reconocido aficionado al baloncesto y mantiene amistad con Jimmy Butler, quien en varias ocasiones ha recibido camisetas del colombiano.