CANAL RCN
Deportes

James Rodríguez aterrizó a los hinchas de Millonarios, tras ser presentado en Minnesota United

James Rodríguez fue directo en medio de la presentación con el Minnesota United y trató como "chisme" su posible llegada a Millonarios.

James Rodríguez sobre Millonarios
Foto: Captura de pantalla

Noticias RCN

febrero 06 de 2026
01:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

James Rodríguez ya vive su nueva etapa en Estados Unidos, pero sus primeras palabras como jugador del Minnesota United FC no pasaron desapercibidas en Colombia.

James Rodríguez ya viste los colores de Minnesota United FC: presentación oficial
RELACIONADO

James Rodríguez ya viste los colores de Minnesota United FC: presentación oficial

El volante cucuteño fue presentado oficialmente este viernes 6 de febrero y, de paso, enfrió la ilusión de muchos hinchas de Millonarios FC, que todavía soñaban con verlo vestido de azul.

El capitán de la Selección Colombia inicia así un nuevo capítulo en la Major League Soccer, luego de semanas cargadas de rumores sobre un posible regreso al fútbol colombiano.

James Rodríguez rompe el silencio tras firmar con Minnesota United

Tras ser anunciado como refuerzo estelar del club estadounidense, James Rodríguez entregó sus primeras declaraciones y dejó claro que llega motivado por el reto deportivo.

Así es el Minnesota United, nuevo equipo de James Rodríguez: DT, nómina e historial
RELACIONADO

Así es el Minnesota United, nuevo equipo de James Rodríguez: DT, nómina e historial

“Estoy muy feliz por este nuevo capítulo en mi vida”, expresó el mediocampista, quien firmó un contrato garantizado hasta junio de 2026, con opción de extenderlo hasta diciembre del mismo año. Su arribo es considerado uno de los fichajes más importantes en la historia reciente de la franquicia.

James aseguró sentirse ilusionado tanto en lo profesional como en lo personal, destacando que la MLS representa una oportunidad para competir, sumar minutos y seguir vigente en el radar internacional.

Sin embargo, en Colombia el foco rápidamente se trasladó a otro tema que tiene que ver con Millonarios.

“Todo lo que salió fue chisme”: el mensaje que apagó la ilusión azul

Antes de oficializarse su llegada a Minnesota, tomó fuerza la versión de un posible aterrizaje de James en el FPC, especialmente al conjunto embajador. Incluso se habló de conversaciones con Radamel Falcao García, hoy en el club bogotano.

El nuevo equipo de James Rodríguez: Fabrizio Romano soltó la bomba
RELACIONADO

El nuevo equipo de James Rodríguez: Fabrizio Romano soltó la bomba

Sobre ese tema, James fue directo: “No se tuvo claridad. Con Radamel hablé, pero no de eso. Todo lo que salió fue chisme, por decirlo de alguna manera”.

El ‘10’ también aprovechó para enviar un mensaje más amplio sobre el fútbol local: “Creo que el fútbol colombiano debe crecer mucho en todos los puntos y en varios aspectos… tiene que buscar la manera de ser una liga grande y así competirle a las ligas fuertes”.

Así las cosas, el 10 dejó claro que intención más cercana no es jugar en Colombia y que, por ahora, en el Minnesota, mantendrá su nivel para estar en el Mundial activo con la Selección Colombia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

James Rodríguez

Así es el Minnesota United, nuevo equipo de James Rodríguez: DT, nómina e historial

James Rodríguez

James Rodríguez ya viste los colores de Minnesota United FC: presentación oficial

Independiente Santa Fe

Santa Fe pone fichaje en manos del hincha: presidente confirma jugador de la MLS

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy viernes 6 de febrero de 2026

¡La felicidad invadió a muchos apostadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 6 de febrero de 2026! Descubra el resultado exacto aquí.

Lluvias En Colombia

Crudas imágenes de la devastación por inundaciones en Tierralta, Córdoba: damnificados exigen ayuda al gobierno

Las precipitaciones afectan múltiples municipios del departamento, con 8.000 hectáreas de cultivos perdidas y 36 albergues temporales habilitados.

Conciertos

Conectando Corazones 2026 llega a Medellín y Bogotá con un mensaje de fe y esperanza

Andrés Escobar

Él era Santiago Gallón Henao, hombre asesinado en México vinculado al crimen de Andrés Escobar

Enfermedades

Qué es el síndrome de Korsakoff y por qué el alcohol puede provocar demencia