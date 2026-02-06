James Rodríguez aterrizó a los hinchas de Millonarios, tras ser presentado en Minnesota United

James Rodríguez ya vive su nueva etapa en Estados Unidos, pero sus primeras palabras como jugador del Minnesota United FC no pasaron desapercibidas en Colombia.

El volante cucuteño fue presentado oficialmente este viernes 6 de febrero y, de paso, enfrió la ilusión de muchos hinchas de Millonarios FC, que todavía soñaban con verlo vestido de azul.

El capitán de la Selección Colombia inicia así un nuevo capítulo en la Major League Soccer, luego de semanas cargadas de rumores sobre un posible regreso al fútbol colombiano.

James Rodríguez rompe el silencio tras firmar con Minnesota United

Tras ser anunciado como refuerzo estelar del club estadounidense, James Rodríguez entregó sus primeras declaraciones y dejó claro que llega motivado por el reto deportivo.

“Estoy muy feliz por este nuevo capítulo en mi vida”, expresó el mediocampista, quien firmó un contrato garantizado hasta junio de 2026, con opción de extenderlo hasta diciembre del mismo año. Su arribo es considerado uno de los fichajes más importantes en la historia reciente de la franquicia.

James aseguró sentirse ilusionado tanto en lo profesional como en lo personal, destacando que la MLS representa una oportunidad para competir, sumar minutos y seguir vigente en el radar internacional.

Sin embargo, en Colombia el foco rápidamente se trasladó a otro tema que tiene que ver con Millonarios.

“Todo lo que salió fue chisme”: el mensaje que apagó la ilusión azul

Antes de oficializarse su llegada a Minnesota, tomó fuerza la versión de un posible aterrizaje de James en el FPC, especialmente al conjunto embajador. Incluso se habló de conversaciones con Radamel Falcao García, hoy en el club bogotano.

Sobre ese tema, James fue directo: “No se tuvo claridad. Con Radamel hablé, pero no de eso. Todo lo que salió fue chisme, por decirlo de alguna manera”.

El ‘10’ también aprovechó para enviar un mensaje más amplio sobre el fútbol local: “Creo que el fútbol colombiano debe crecer mucho en todos los puntos y en varios aspectos… tiene que buscar la manera de ser una liga grande y así competirle a las ligas fuertes”.

Así las cosas, el 10 dejó claro que intención más cercana no es jugar en Colombia y que, por ahora, en el Minnesota, mantendrá su nivel para estar en el Mundial activo con la Selección Colombia.